Serie D, Vado-Gozzano LIVE: per la squadra di Cottafava vale solo vincere

Vado 1 (33′ Vita) – Gozzano 1 (7′ Dentale)

44′ Undicesimo angolo per il Gozzano. Nulla di fatto, ma il numero dei corner rende bene l’idea delle difficoltà del Vado in questa prima frazione di gioco. Ammonito Lunardon per proteste.

43′ Lettieri calcia forte dal limite ma centralmente. Ma Bellocci smanaccia mandando sopra alla traversa.

41′ Azione personale di Italiano, che si accentra e calcia. Conclusione fuori controllata da Bellocci. Rinvio dal fondo.

33′ Lancio dalle retrovie del Vado. Vita controlla e calcia imbucando nell’angolino basso alla destra di Aiolfi.

32′ Bussaglia mette un bel pallone rasoterra in mezzo. Amoabeng ben appostato nell’area piccola spazza via.

31′ Palo del Gozzano. Ancora un corner. Lo calcia Areco. Dentale colpisce bene ma il pallone colpisce il palo esterno.

29′ Punizione calciata al centro da Capra. Abonckelet anticipa di testa il portiere ma palla alta.

27′ Ennesima palla persa dal Vado. Lettieri prova il tiro a incrociare dal limite. Casazza lo mura in scivolata.

24′ Lettieri calcia dal centro dell’area indisturbato. Palla fuori.

23′ Fallo a palla lontana di Vita, molto in ritardo sul difensore che ha rinviato. Giallo anche per l’attaccante. Cartellino figlio del nervosismo per un avvio terribile di gara da parte della formazione di Cottafava.

21′ Primo segnale di vita del Vado. Monteverde mette al centro, palla respinta. Capra si avventa sul pallone e calcia bene di prima intenzione. Palla fuori di poco.

17′ Costante pressione del Gozzano che porta all’ennesimo corner. Conclude Carollo. Ennesimo corner. Difficile ipotizzare un inizio peggiore per i rossoblù vadesi.

13′ Ancora un corner per la formazione piemontese.

12′ Giallo per Casazza. Brutto avvio per il Vado, che rischia sulle palle lunghe del Gozzano, ma che fatica anche a fare gioco.

Nota tattica: modulo 3-5-2 per il Vado. Venneri al centro, insieme a Casazza (sx) e Di Matteo. I quinto sono Bussaglia a destra e Monterverde a sinistra. Play basso Gagliardi, ai suoi lati Abonckelet e Capra. Alfiero e Vita tandem offensivo.

7′ Gozzano avanti! Corner dalla sinistra. Dentale salta bene e indirizza di testa sul palo più lontano.

6′ Terzo angolo in una manciata di minuti per la squadra di Lunardon.

4′ Lettieri scatta alle spalle di Venneri, il difensore del Vado tiene botta. Angolo per gli ospiti dalla destra. Batti e ribatti. Amoabeng calcia da posizione ravvicinata. Ancora corner, mette fuori la difesa rossoblù.

2′ Punizione dal limite del Vado. Calcia Monteverde, palla sul fondo.

1′ Si parte con il Gozzano incaricato del calcio di inizio. Vado in maglia bianca. Subito Vita chiamato in causa, riceve al limite e calcia ma il pallone viene respinto da un difensore.

Primo tempo

Vado: 22 Bellocci, 3 Monteverde, 7 Capra, 8 Bussaglia, 9 Alfiero, 10 Gagliardi, 11 Vita, 18 Abonckelet, 21 Casazza, 23 Venneri, 30 Di Matteo. A disposizione: 1 Sattanino, 4 Montesano, 5 Lora, 13 Mameli, 15 Diop, 17 Corengia, 20 Agostino, 24 Donaggio, 25 Mele. Allenatore: Cottafava.

Gozzano: 22 Aiolfi, 2 Graziano, 4 Gemelli, 5 Amoabeng, 7 Bianchi, 8 Pennati, 20 Dentale, 21 Carollo, 25 Italiano, 29 Areco, 34 Lettieri. A disposizione: 1 Ravarelli, 6 Cento, 9 Lischetti, 11 Sangiorgio, 15 Ori, 16 Lattari, 18 Settimo, 27 Monteleone, 28 Ahayaoui Allenatore: Lunardon.

Arbitro: Francesco Duranti (Trento). Assistenti: Simone Giuseppe Chiumento (Saronno) e Fabio Cattaneo (Monza)

Note: Pomeriggio nuvoloso (20°), fondo sintetico in buone condizioni. Angoli 0-0

Vado Ligure. Nella sesta giornata giornata del campionato interregionale calcistico di Serie D, girone “A”, il Vado ospita i novaresi del Gozzano. Fischio d’inizio questo pomeriggio allo stadio “Chittolina”, ore 15.00.

Vado alla ricerca di se stesso, dopo un avvio di campionato decisamente al di sotto delle aspettative. Caratterizzato da un rendimento esterno finora deficitario (2 sconfitte e 1 pareggio) rispetto alle potenzialità dell’organico. I rossoblù si ritrovano a 7 punti, con un ritardo già di sei lunghezze dalla vetta della classifica.

Il Gozzano, con soli 2 punti all’attivo, è reduce invece da due pareggi contro Asti (1-1) e Derthona (2-2), dopo aver incassato tre sconfitte di fila.