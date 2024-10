Serie D, Vado. Cottafava: “Poco brillanti ma contava fare tre punti”

Vince 2 a 1 il Vado contro il Gozzano. Nonostante i due punti i classifica, la formazione di Lunardon ha messo in difficoltà i rossoblù savonesi specialmente nel primo tempo.

Mister Marcello Cottafava sottolinea in sala stampa le difficoltà a livello fisico della sua squadra, apparse chiare per larghi tratti della partita. Si tiene però stretti tre punti pesantissimi in attesa di tempi migliori

Dello stesso tenore le parole del centrocampista Abonckelet. Tra le note liete di questo avvio di stagione complicato, il fatto che al Chittolina siano arrivate solo vittorie. Il Vado sale a quota dieci punti in classifica grazie ai goal di Vita e Alfiero con cui ha ribaltato lo svang