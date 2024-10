Serie D, Vado. Buon punto contro la Sanremese, l’ex Gagliardi: “A disposizione del mister, dobbiamo rimanere sul pezzo”

Sanremo. Un pareggio che sta stretto al Vado di Cottafava quello ottenuto contro la Sanremese. Sopra un campo difficile e pesante per via delle incessanti pioggie della notte, i rossoblù hanno avuto diverse opportunità per trovare anche la vittoria, ma i numerosi tentativi non sono bastati per ribadire il pallone in rete.

L’ex della gara Gagliardi analizza il match: “Siamo arrivati qua ovviamente per provare a vincere. Abbiamo incontrato una squadra forte e portato a casa un punto, collezionando 7 punti in tre partite, un buon passo di marcia. Abbiamo provato a fare la partita riuscendoci. Ora lavoriamo per provare a vincere la prossima partita”.

“Gioco dove il mister mi fa giocare – conclude il centrocampista -, sono a disposizione del Vado. Oggi eravamo su un campo difficile, pesante. Ci abbiamo provato, conludendo diverse volta in porta. Ci è mancato quel guizzo alla fine, però siamo contenti. Lavoriamo tutte le settimane per provare a vincere tutte le partite. Poi ci sono partite più facili, più difficili. Oggi era una di quelle”.

Prende poi parola Corsa, difensore rossoblù. Combattere la sua parola d’ordine: “Siamo venuti qua per fare una buona prestazione, abbiamo lottato fino all’ultimo pallone. Siamo contenti di quello che stiamo facendo, continueremo per la nostra strada. Sappiamo che ogni domenica è una partita diversa, noi lavoriamo partita per partita, quindi ogni volta ce la mettiamo tutta, come ho detto, combattendo sul campo. Sappiamo che niente è dato per scontato, quindi noi arriviamo ogni domenica su un campo diverso per combattere”.