Serie D, Vado batte Ligorna. Tarabotto: “Bravo Cottafava! Situazione Albenga? C’è culpa in vigilando”

Vittoria importantissima per il Vado. Sul campo dell’ambizioso Ligorna, la formazione di mister Marcello Cottafava si è imposta 3 a 2 (qui la cronaca del match). Non è stata una partita facile, anzi. Ma lo spirito battagliero messo in campo dalla squadra fa ben sperare, visto che come noto le qualità non mancano.

Così il presidente Franco Tarabotto: “Questa partita può darci autostima e rilanciarci. Abbiamo giocato contro una delle squadre più forti del campionato. Lo ha dimostrato. Sarebbe andato bene anche un pareggio. Entrambe le squadre avrebbero potuto vincere. Mi è piaciuto moltissimo il cambio del nostro allenatore, che ha tolto Gagliardi per mettere un’altra prima punta, Alfiero, al fianco di Vita. Ha poi segnato. L’allenatore ha dato alla squadra il segnale che si voleva provare a vincere. C’era assenti ma abbiamo una rosa che può sopperire ad alcune assenze. Mi dispiace per come è partito il campionato. Oggi abbiamo vinto contro una squadra fortissima”.

Settimana scorsa il Vado ha pareggiato 1 a 1 contro l’Albenga, perdendo due punti che alla fine potrebbero pesare. La squadra ingauna sfidata dai rossoblù di fatto non esiste più. I noti problemi societari hanno portato i bianconeri a dover schierare una mezza juniores ieri, che ha perso 5 a 0 contro il NovaRomentin. Un campionato logicamente alterato, perlomeno fino a quando il club del presidente Candela non rimpolperà, sempre se lo farà, la rosa.

“A questo proposito – commenta Tarabotto -, penso che sia allucinante. Non sto certo a crearmi problemi o a rimuginare su questo. Quando abbiamo iscritto la squadra ci hanno detto cosa pagare, cosa fare, chiesto chi è il presidente, ogni mese arriva ciò che bisogna pagare. In questo caso c’è una culpa in vigilando da parte di qualcuno. Se invece è concesso così allora uno può fare il presidente della squadra intestando a qualcun altro tutto quello che ha. Speriamo qualcuno si renda conto di cosa sta accadendo e che l’anno prossimo cose così non succedano più“.

La classifica di Serie D

Albenga 0 – NovaRomentin 5 (la cronaca), Bra 4 – Oltrepò 1, Cairese 0 – Chisola 1 (la cronaca), Gozzano 2 – Chieri 0, Sanremese 0 – Asti 0, Vogherese 1 – Lavagnese 1, Borgaro Nobis 0 – Fossano 3, Città di Varese 1 – Saluzzo 2, Imperia 2 – Dethona 3, Ligorna 2 – Vado 3.

Classifica: Bra 22, Città di Varese e Lavagnese 18, Albegna 17, Ligorna 16, NovaRomentin, Chisola, Derthona e Vado 14, Asti 13, Sanremese 12, Vogherese 11, Cairese e Fossano 10, Saluzzo e Borgaro 9, Imperia 8, Gozzano e Oltrepò 7, Chieri 4.