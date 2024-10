Serie D. Vado batte Imperia. Cottafava: “Primo tempo un po’ in balia del loro palleggio ma abbiamo reagito. Pastorino? Giusto dica così”

Rimandato sul gioco, promosso dai risultati. Tra domenica e oggi il Vado batte il Ligorna (3 a 2) e l’Imperia 2 a 1 pur senza esaltare.

Oggi nel primo tempo i rossoblù sono stati messi in difficoltà dal palleggio e dai cambi di fronte della squadra di mister Pietro Buttu. Lo ammette candidamente Marcello Cottafava pur sottolineando i pochi rischi corsi dai rossoblù. L’allenatore ha però posto l’accento sulla fatica a tenere il possesso del pallone.

Un po’ meglio nella ripresa dove il Vado ha dovuto reagire al vantaggio imperiese siglato da Totaro dopo circa cinque minuti dall’inizio della ripresa. Capra e compagni sono stati bravi a sfruttare due errori del portiere Sylla, maldestro nel rinvio (poi goal di Vita) e nell’uscita che ha causato il rigore conquistato e realizzato da Alfiero.

Domenica l’allenatore del Ligorna Pastorino aveva “beccato” il Vado, affermando che dopo la partita di avere la certezza che i genovesi finiranno prima del Vado in classifica. Dichiarazione che non fa perdere l’aplomb a mister Cottafava che non si fa prendere dalla tentazione di rispondere per le rime ma liquida così l’argomento: “Tutti vorremmo arrivare davanti a tutti. Dire di arrivare prima del Vado significa voler fare un campionato di vertice. Il Ligorna ha una squadra forte, giusto che abbia questa ambizione.

I risultati e la classifica aggiornata dopo il turno infrasettimanale valevole per la decima giornata di Serie D girone “A”:

Asti 1 – 0 Città di Varese; Chieri 0 – 1 Bra; Chisola 0 – 2 Gozzano; Derthona 3 – 0 Vogherese; Fossano 0 – 1 Sanremese; Lavagnese 8 – 0 Albenga (clicca qui); NovaRomentin 4 – 1 Cairese (clicca qui); Oltrepò 2 – 2 Borgaro Nobis; Saluzzo 3 – 2 Ligorna; Vado 2 – 1 Imperia (clicca qui).

Classifica: 1 Bra 25, 2 Lavagnese 21, 3 Città di Varese 18, 4 NovaRomentin 17, 5 Derthona 17, 6 Vado 17, 7 Albenga 17, 8 Ligorna 16, 9 Asti 16, 10 Sanremese 15, 11 Chisola 14, 12 Saluzzo 12, 13 Vogherese 11, 14 Gozzano 10, 15 Fossano 10, 16 Cairese 10, 17 Borgaro Nobis 10, 18 Imperia 8, 19 Oltrepò 8, 20 Chieri 4.