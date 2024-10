Serie D: Vado e Albenga si dividono la posta in palio: al “Chittolina” è 1-1

Vado-Albenga 1-1 (12′ Vita – 47′ Di Stefano)

Vado e Albenga si dividono la posta in palio.

Avvio deciso dei rossoblu, che nel primo quarto d’ora palleggiano nella metà campo avversaria, sbloccando il parziale con Vita.

Nella fase centrale della prima frazione l’Albenga reagisce, prendendo campo e rendendosi pericolosa da corner in due circostanze. Dapprima Bellocci si oppone, quindi qualche minuto più tardi è il palo a salvare la porta dei locali.

A soli 20″ dall’intervallo il Vado rimane in dieci uomini (doppio giallo a Lora).

Nella ripresa l’Albenga pareggia alla prima sortita, grazie a un eurogol di Di Stefano.

A un un quarto d’ora dal termine viene ristabilita la parità numerica (altra seconda ammonizione, ad Asproni).

Nel finale doppia recriminazione del Vado, che protesta per un possibile fallo da rigore non concesso e, in pieno recupero, sciupa l’occasione match-point.

Secondo tempo:

90’+5 Fischio finale: Vado-Albenga 1-1.

90’+2 Vado a un passo dal nuovo vantaggio. Bussaglia lancia Vita sulla destra. L’attaccante vadese fa tutto bene; finta su due avversari mettendoli a sedere, rientra sull’interno. Ma sul più bello, aa tu pe tu col portiere Salvato, col sinistro spara clamorosamente alle stelle.

90′ Cinque minuti di recupero.

85′ Sul ribaltamento di fronte. Albenga pericolosa sempre da corner. Di Stefano di testa schiaccia a lato.

84′ Episodio da moviola controverso. Capra lancia Vita, il quale stoppa e calcia dal limite. Manes, in caduta, para di fatto il tiro in area di rigore. Fallo di mano apparso netto ed evidente dalla tribuna. Veementi proteste locali, ma l’arbitro lascia correre.

79′ Anche l’Albenga in dieci uomini. Asproni commette fallo nel centrocampo destro. Il giocatore ingauno, entrato nella ripresa ma già ammonito in precedenza, si vede sventolare anch’egli il seondo cartellino giallo. Ristabilita la parità numerica in campo.

78′ Contropiede Albenga. Ingenuità del Vado, che perde palla da corner a favore. Gli ospiti ripartono in campo aperto. Di Stefano si presenta sulla trequarti e tira. Bellocci si distende e para.

74′ Sangarè va al tiro. Centrale, Bellocci blocca.

65′ Albenga in avanti. Pinna sulla destra serve l’inserimento di Asproni, da poco subentrato. Tiro dritto per dritto del centrocampista ospite da posizione defilata, alto di poco.

59′ Opportunità Vado. Punizione dal limite dell’area, posizione centrale. Va Di Matteo. Sul palo del portiere Salvato, che respinge coi pugni.

54′ Vado in avanti. Vita va via dal fondo destro e crossa. Capra, in leggero controtempo, dal limite dell’area piccola di testa non riesce a inqudrare lo specchio.

47′ GOL ALBENGA Splendida rete di Di Stefano, che dai trenta metri, da posizione centrale, disegna col destro una traittoria imparabile al sette. Peggiore situazione possibile per il Vado. Migliore possibile invece per l’Albenga, che alla prima sortita nella ripresa ristabilisce la parità del parziale (avendo ora dalla sua l’uomo in più).

Nell’intervallo Cottafava, vista l’esplosione , si copre. Fuori Gagliardi e dentro Mameli.

Primo tempo:

45’+1 Fine primo tempo: Vado-Albenga 1-0.

45′ Vado in dieci uomini. Errore vanale di Lora, che in seguito a un retropassaggio oltremodo avventato di un compagno sbaglia il controllo nei pressi della propria trequarti, commettendo successivamente fallo. Il centrocampista rossoblu, già ammonito in precedenza, si vede sventolare il secondo cartellino giallo. Ingenuità del Vado, che a soli 20″ dall’intervallo rimane in inferiorità numerica.

45′ Un minuto di recupero.

42′ Albenga vicina al pareggio. Bianconeri ancora pericolosi da corner, sempre battuto dalla destra. Galliani incorna di testa a centro area. Il pallone colpisce in pieno il palo, col portiere rossoblu Bellocci comunque sulla traittoria.

39′ Lora prova su punizione direttamente da centrocampo. Salvato non si fa sorpendere.

36′ Ottimo intervento difensivo di Legal su Capra, lanciato centralmente.

Continua intanto a piovere in modo piuttosto insistente.

30′ Opportunità Albenga. Pinna va via sulla sinistra e mette in mezzo un pallone insidioso, la difesa locale si rifugia in corner.

Dal susseguente calcio d’angolo Di Stefano svetta all’altezza del dischetto. Bellocci vola nell’angolino alla prorpia sinistra, sventando la minaccia. Parata bella ed efficace del giovane portiere rossoblu.

Nella fase centrale del primo tempo è ora l’Albenga ad alzare maggiormente il baricentro.

18′ L’Albenga prova un contropiede 3 vs 3. Venneri chiude provvidenzialmente da ultimo uomo.

Trascorso il primo quarto d’ora. Il Vado appare in crescita di condizione dopo un primo mese iniziale in evidente difficolta fisico-atletica. Giro palla più veloce e minore distanza tra i riparti.

12′ GOL VADO! I padroni di casa raccolgono i frutti di una decisa pressione iniziale. Cross dalla sinsitra. Vita nel cuore dell’area si inerpica, anticipando Manes e mandando il pallone sotto il sette. Nulla da fare per Salvato. 1-0.

9′ Di Stefano si accentra dalla trequarti e conclude col destro. Palla a lato.

4′ Vado vicino al vantaggio. Abonckelet serve sulla destra il taglio per Vita. L’attaccante rossoblu si invola verso la porta e calcia in diagonale rasoterra. Salvato si oppone di piede.

L’incontro inizia sotto una pioggia battente.

1′ Vado subito in avanti, dopo una manciata di secondi. Sponda aerea di Vita per Abonckelet. Tiro dal limite di quest’ultimo, a lato non di molto.

Tabellino:

Vado: Bellocci, Monteverde (77′ Diop), Montesano, Lora, Capra, Bussaglia, Gagliardi (46′ Mameli), Vita, Abonckelet (67′ Cottarelli), Venneri, Corsa (83′ Alfiero)

A disp.: Sattanino, Corengia, Agostino, Mele. All. Cottafava

Albenga: Salvato, Legal, N’Dianefo, Pisanu, Galliani, Manes, Sangarè, Di Porto (57′ Asproni), Luis Henrique (67′ Capaldo), Di Stefano, Pinna (88′ Simic)

A disp.: Bisazza, Freccero, Di Gioisia, Tesio, Daniello, Heatley. All. Mariotti

Arbitro: Vittorio Emanuele Teghille (Collegno). Assistenti: Riccardo Trionfante (Torino) e Samuele Bertalina (Alba-Bra)

Note: Pomeriggio piovoso (17°), fondo sintetico in buone condizioni. Al 45′ espulso Lora (V) per somma di ammonizioni. Al 79′ espulso Asproni (A) per doppio giallo. Ammoniti: Capra, Bussaglia (V), Pisanu e Capaldo (A). Angoli 3-6. Spettatori 350 circa.

Vado Ligure. Nell’ottava giornata del campionato interregionale calcistico di Serie D, girone “A”, il Vado ospita l’Albenga. Fischio d’inizio questo pomeriggio allo stadio “Chittolina”, ore 15:00.

Derby savonese di cartello, ma dall’atmosfera grigia e pesante

Per il Vado infatti – squadra costruita per primeggiare – avvio di stagione sportiva al di sotto delle aspettative e delle attese, a causa soprattutto di un rendimento esterno assai deficitario (1 pareggio e 3 sconfitte di fila finora fuori casa), in contrapposizione invece a un percorso “pulito” fra le mura amiche del “Chittolina”, dove i rossoblu al momento hanno sempre vinto (2-1 contro la NovaRomentin, 2-0 col Chieri, 2-1 al Gozzano, oltre al 3-0 inaugurale in Coppa con la Sanremese). Dopo sette turni la squadra di mister Cottafava – subentrato a partire dalla 4° giornata a seguito dell’esonero di De Lucia – si ritrova con 10 punti all’attivo, a -6 lunghezze dalla vetta della classifica.

Vetta della classifica occupata invece dall’Albenga, i cui scenari “extra campo” appaiono tuttavia decisamente più oscuri, nonostante l’ottimo avvio di campionato. I bianconeri infatti, attualmente in testa al torneo – in coabitazione con Bra e Lavagnese – a 16 punti, si ritrovano nuovamente ad affrontare una difficile situazione societaria e finanziaria, culminata in settimana con le dimissioni in blocco di gran parte della dirigenza. Dopo poco di più un mese dall’inizio della stagione, affrontata ancora la sentita partita odierna, nei prossimi giorni non si escludono possibili drastiche decisioni da parte dei ragazzi di mister Mariotti.