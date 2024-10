Serie D. Un buon Imperia cade contro il Vado, Scalzi: “Dobbiamo migliorare, subito due reti senza subire un tiro in porta”

Vado. Termina con una vittoria per il Vado la sfida in trasferta della squadra nerazzurra allenata da Pietro Buttu. L’Imperia si trovava in vantaggio e, in appena 2 minuti, è stata rimontata da Vita ed Alfiero. Nonostante ciò, gli ospiti si sono resi protagonisti di una grande prova, rendendo difficile agli avversari di riuscire a trovare il vantaggio.

Secondo il centrocampista Scalzi, non è la prova intera da buttare via, ma solo alcuni frangenti da non ripetere più: “C’è da migliorare, non puoi prendere due gol in tre minuti senza subire un tiro in porta. C’è da rimboccarsi le mani, da continuare a lavorare e da uscire da questo momento. Siamo una rosa di tanti ragazzi, tutti umili che si mettono a disposizione del mister.

“Sono molto contento perché non è facile trovare un gruppo così – continua Scalzi -, però non basta. C’è da lavorare, bisogna limare tutti questi errori che commettiamo, perché abbiamo dato la dimostrazione che anche a Vado, in un campo così difficile, possiamo giocarci”.

Due partite in questa settimana, quindi subito un altro match per cercare i tre punti: “L’umore era questo, che ho io in questo momento. Però c’è da tenere su la testa, domenica c’è un’altra partita, abbiamo subito la possibilità di riscattarci. E’ un momento difficile. Secondo me, appena riusciamo a fare una vittoria, si supera tutto questo. Ripeto, è difficile trovare le parole per descrivere questo momento”.

I risultati e la classifica aggiornata dopo il turno infrasettimanale valevole per la decima giornata di Serie D girone “A”:

Asti 1 – 0 Città di Varese; Chieri 0 – 1 Bra; Chisola 0 – 2 Gozzano; Derthona 3 – 0 Vogherese; Fossano 0 – 1 Sanremese; Lavagnese 8 – 0 Albenga (clicca qui); NovaRomentin 4 – 1 Cairese (clicca qui); Oltrepò 2 – 2 Borgaro Nobis; Saluzzo 3 – 2 Ligorna; Vado 2 – 1 Imperia (clicca qui).

Classifica: 1 Bra 25, 2 Lavagnese 21, 3 Città di Varese 18, 4 NovaRomentin 17, 5 Derthona 17, 6 Vado 17, 7 Albenga 17, 8 Ligorna 16, 9 Asti 16, 10 Sanremese 15, 11 Chisola 14, 12 Saluzzo 12, 13 Vogherese 11, 14 Gozzano 10, 15 Fossano 10, 16 Cairese 10, 17 Borgaro Nobis 10, 18 Imperia 8, 19 Oltrepò 8, 20 Chieri 4.