Serie D. Un punto a testa per Vado e Sanremese, Cottafava: “C’è rammarico. Pressione? Non ci riusciranno mai”

Sanremo. Termina con un pareggio per 1-1 il big match tra Sanremese e Vado. Entrambe le squadre si sono affrontate a viso aperto nel tentativo di trovare il vantaggio, senza però riuscire a strappare i tre punti. Alla rete di Bussaglia a fine primo tempo risponde praticamente Lohmatov. Con lo stadio in erba, è stato anche difficile una continuità di azioni, essendo che il manto rendeva sia pesante il pallone che le gambe dei giocatori dopo la grande pioggia di questa notte.

“Peccato per quel gol subito, perché ha un po’ condizionato il risultato finale”, inizia a caldo Cottafava: “I miei ragazzi hanno lottato contro una squadra organizzata, su un campo non leggero. Sono veramente contento della prestazione fisica, di carattere, di grande fase difensiva. Siamo andati anche tra quattro volte a conclusione in modo pericoloso“.

Secondo il mister, l’unico pazzo mancante del puzzle per segnare una rete in più, è stata probabilmente una giocata mancante: “Forse ci è mancato quel guizzo per poter insaccare il pallone nelle occasioni importanti, non siamo riusciti a finalizzarle. Abbiamo rischiato poco e niente, c’è anche un po’ di rammarico. Venire a Sanremo e uscire dispiaciuti col pareggio, lo prendo come un aspetto positivo, perché vuol dire che stiamo cominciando a credere in noi stessi ma anche a rispettare le altre squadre”.

Allenatore che ha sempre puntato sulla difesa: “Nel calcio è difficile non prendere mai gol, anche se in quella situazione lì, c’è stato un po’ di calo fisico. Forse siamo stati un po’ lenti a uscire sul cross, però diciamo che fa un po’ anche parte del gioco. I ragazzi hanno fatto una grande prova difensiva”.

Match importante il prossimo contro il Città di Varese: “Non stiamo cercando gare da svolta. L’ambiente intorno a noi sta cercando di metterci pressione, ma non ci riusciranno mai. Noi non abbiamo pressione, noi stiamo cercando di fare le cose per bene. Sappiamo che possiamo migliorare su tutti gli aspetti, siamo una squadra mai soddisfatta e questa è una cosa bellissima. Sarà una partita importante, sicuramente verrà presentata come uno scontro diretto”.

“La vediamo come una partita contro una squadra forte con cui vogliamo misurarci e dimostrare di essere all’altezza -conclude Cottafava-, ma questo lo facciamo con tutte le squadre”