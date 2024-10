Serie D. Tracollo Vado contro la Vogherese, sconfitto per 1 a 0

Voghera. Un’altra sconfitta per il Vado. Contro il Gozzano erano arrivati i tre punti ma la prestazione era stata negativa. Oggi una sconfitta che certifica la crisi dei rossoblù, partiti con l’obiettivo di vincere il campionato ma già con tre sconfitte al passivo. Nota lieta, l’unica, che la vetta sia solo distante sei punti.

Il gol di Gallo stende la squadra di Cottafava, portando i rossoneri ad un punto dalla zona play out. Di questo passo i rossoblù potrebbero arrivare ad un punto di non ritorno, rischiando di non poter raggiungere il loro obiettivo dichiarato, ma il cambiamento deve arrivare nel minor tempo possibile.

Il punto di svolta potrebbe arrivare già domenica prossima contro una delle squadre più in forma di questo campionato, l’Albenga. Un derby da vincere senza se e senza ma per non far precipitare una situazione già delicatissima.

Le formazioni della gara:

Vado: 22 Bellocci, 3 Monteverde, 7 Capra, 8 Bussaglia, 9 Alfiero, 10 Gagliardi, 11 Vita, 18 Abonckelet, 21 Casazza, 23 Venneri, 30 Di Matteo. A disposizione: 1 Sattanino, 4 Montesano, 5 Lora, 13 Mameli, 17 Corengia, 20 Agostino, 24 Donaggio, 25 Mele. Allenatore: Cottafava.

Vogherese: 1 Guarnone, 2 Milani, 3 Balesini, 4 Losio, 5 Bortoletti, 6 Poropat, 7 Monza, 8 Giglio, 9 Longo, 10 La Vecchia, 11 Gallo. A disposizione: 12 Norrito, 13 Usardi, 14 Velaj, 15 Tunesi, 16 Corioni, 17 Zito, 18 Cappadonna, 19 Asei, 20 Zoppi. Allenatore: Chefa.

Arbitro della gara il signor Valentini Nico di Brindisi, coadiuvato da Cristini Matteo di Basso Friuli e Felis Andrea di Torino.

La classifica di Serie D aggiornata alla settima giornata di campionato:

1 Bra 16, 2 Albenga 16, 3 Lavagnese 16, 4 Ligorna 15, 5 Città di Varese 15, 6 NovaRomentin 11, 7 Sanremese 11, 8 Cairese 10, 9 Vado 10, 10 Asti 9, 11 Borgaro Nobis 9, 12 Imperia 8, 13 Chisola 8, 14 Derthona 8, 15 Vogherese 7, 16 Fossano 6, 17 Saluzzo 6, 18 Chieri 4, 19 Oltrepò 4, 20 Gozzano 3.