Serie D, terza sconfitta consecutiva per la Cairese: il Derthona vince 2-0

Tortona. Altra sconfitta per la Cairese di mister Boschetto, uscita senza punti dalla trasferta contro il Derthona. I gialloblù sono stati puniti dalle reti di Carli, al 35′, e di Gagliardi al 63′. Un KO che posiziona la Cairese al tredicesimo posto in classifica, in attesa della prossima sfida contro il Chisola.

Le formazioni del match:

Derthona: Cizza, Saidi, Nobile, Giacchino, Gilli, Procopio, La Cava, Carli, Gabrielli, Tocila, Mencagli. A disposizione di mister Turi: Mandrino, Daffonchio, Nani, Gagliardi, Disegni, Patti, Tahiri, Cali, Perissinotto.

Cairese: Cangane, Lartey, Onkony, Turone, Lazzaretti, Gueye, Silvestri, Castiglia, Ngamba, Garbarino, Vignaroli. A disposizione di mister Boschetto: Rizzo, Gardia, Anselmo, Kone, Sassari, Belotti, Catalano, Chiarlone, Federico.