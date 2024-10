Serie D, subito nuova avventura per Mariotti: l’ex Albenga è il nuovo allenatore del Prato

Il comunicato:

L’AC Prato comunica di aver affidato a Marco Mariotti, l’incarico di allenatore della prima squadra.

Mariotti, tecnico di grande esperienza reduce dalla panchina dell’Albenga, società da cui si è appena liberato contrattualmente, vanta una delle medie punti più alte della Serie D.

In carriera è stato collaboratore di Elio Gustinetti e di Maurizio Sarri ai tempi del Grosseto ed ha allenato Nuorese, Monterosi, Torres, Carbonia, Arezzo, Aprilia, ed Albalonga, squadra con cui ha vinto anche la finale play off nella stagione 2017-18. Oltre 300 panchine in Serie D ed una grande esperienza da mettere al servizio dell’AC Prato.

L’accordo è stato chiuso nella notte e già quest’oggi Mister Mariotti sarà a Prato per dirigere il primo allenamento con la squadra.

A lui un caloroso benvenuto nella famiglia biancazzurra!