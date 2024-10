Serie D: il Vado non va oltre il pareggio in casa della Sanremese (1-1)

Sanremese-Vado 1-1 (43′ Lohmatov – 41′ Bussaglia)

Secondo tempo:

90’+5 Fischio finale: Sanremese-Vado 1-1.

90′ Cinque minuti di recupero.

La seconda metà della ripresa torna bloccata e spezzettata. Il pallone – complice anche il fondo del campo sempre più pesante – ristagna perlopiù a centrocampo.

61′ Raggio riceve un lancio dalle trequarti, ma tu per tu con Bellocci sbaglia il controllo. Corsa toglie quindi le castagne dal fuoco, liberando in disimpegno.

58′ Vado ancora pericoloso da calcio da fermo. Punizione dal vertice destro dell’area, va diretto Mameli col sinistro. Maffi, reattivo, in tuffo alza in angolo.

56′ Punizione Vado dalla fascia sinistra. Gagliardi mette in mezzo, Abonckelet in mischia anticipa di testa il portiere locale Maffi, ma non riesce a inqudrare lo specchio.

54′ Bussaglia serve Vita, il quale si allunga però troppo il pallone da buona posizione.

Avvio della seconda frazione sulla falsariga dell’inizio della prima. Il Vado mantiene maggiormente il possesso del pallone, ma al momento niente da annotare sul taccuino.

Primo tempo:

45′ Fine primo tempo: Sanremese-Vado 1-1.

44′ Occasione Vado. Dopo una prima mezz’ora avara di spunti, accade tutto negli ultimi minuti della prima frazione. Gagliardi finta in area su due avversari e conclude da posizione favorevole. Destro potente ma centrale, Maffi respinge.

43′ GOL SANREMESE! Cross dalla sinistra, Lohmatov, portatosi in avanti, colpisce di testa sul secondo palo, prendendo in controtempo Bellocci. Botta e risposta. La squadra di Cottafava viene subito raggiunta, dopo neanche due giri di lancetta. 1-1.

41′ GOL VADO! Gagliardi passa a Vita, il quale serve all’indietro per Bussaglia. Rasoiata dalla lunetta del centrocampista rossoblu che si insacca nell’angolino. 0-1.

Nella seconda parte della prima frazione è ora la Sanremese ad aver alzato di più il baricentro.

35′ Opportunità Sanremese. Un lampo, dopo mezz’ora di sbadigli. Dagli sviluppi di un angolo dalla sinistra, la difesa vadese mette fuori. Dai venticinque Lohmatov riceve, si coordina e fa partire un tiro col destro. Bellocci si supera, volando al sette e deviando in corner.

Primo tempo finora bloccato e avaro di emozioni. La Sanremese attende guardinga (difesa a 5 in fase di non possesso), il Vado non riesce a trovare i giusti spazi.

23′ Giustarini, tiro-cross dalla sinistra. Nessuno ci arriva, il pallone sfila sul fondo.

Trascorso il primo quarto d’ora. Il Vado staziona maggiormente nella metà campo avversaria. Al momento però nulla di significativo da segnalare.

A Sanremo non piove, cielo nuvoloso. Campo in buone condizioni, ma reso pesante dalle precipitazioni del mattino.

4′ Punizione Vado dai venticinque metri, posizione centrale. Va Gagliardi, alto.

Le squadre si dispongono a specchio con un 3-5-2.

Nel Vado, Bellocci tra i pali. Montesano, Mameli e Corsa i centrali. Casazza e Cottarelli quinti. Venneri davanti alla difesa, con Abonckelet e Bussaglia mezzeali. Davanti Gagliardi trequartista in appoggio a Vita.

Tabellino:

Sanremese: Maffi, Lohmatov, Cesari (82′ Rimondo), Bregliano, Monticone, Raggio, Larotonda, Ranelli (86′ Andreis), D’Antoni, Giustarini (75′ Rocco), Gulli (68′ Tedesco)

A disp.: Bohli, Bechini, Di Fino, Andreis, Grancara, Pasquale. All. Gori

Vado: Bellocci, Montesano, Bussaglia (87′ Lora), Gagliardi (73′ Capra), Vita (89′ Alfiero), Mameli (80′ Valera), Abonckelet, Casazza, Venneri, Cottarelli, Corsa

A disp. Sattanino, Monteverde, Zarrouki, Corengia, Mele. All. Cottafava

Arbitro: Francesco Ercole (Latina). Assistenti: Domenico Manzari e Giuseppe Bono (Torino)

Note: Pomeriggio nuvoloso (19°), fondo d’erba naturale in buone condizioni reso pero pesante dalle pioggie del mattino. Angoli 3-4. Spettatori 300 circa.

Sanremo. Nella undicesima giornata del campionato interregionale calcistico di Serie D, girone “A”, il Vado è impegnato in trasferta sul campo della Sanremese.

Fischio d’inizio questo pomeriggio allo stadio “Comunale” ore 14:30.

Terzo “derby” ligure di fila per i rossoblu, reduci dai successi contro Ligorna (2-3) e Imperia (2-1). La squadra di mister Cottafava, attardata di ben 8 lunghezze dalla vetta della classifica – occupata dal Bra capolista – cerca continuità di risultati anche lontano dalle mura amiche del “Chittolina”.

La Sanremese, a 15 punti (due in meno dei vadesi) non ha finora ancora perso in casa: 2 vittorie e 2 pareggi (Sanremese-Cairese 2-1, Sanremese-Vogherese 2-1, Sanremese-Ligorna 0-0, Sanremese-Asti 0-0).