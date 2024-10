Serie D. Pareggio d’orgoglio per la Cairese: 2-2 contro il Saluzzo

Saluzzo. Pareggio tra Saluzzo e Cairese, dove i gialloblù, con orgoglio, riescono a trovare un punto fuori casa che li porta a 10 punti e alla sesta posizione in classifica, insieme a NovaRomentin e Vado e a -6 dalla prima posizione occupata dal Bra.

Ancora a segno Gueye, che firma il pareggio a 10 minuti dal termine ristabilendo la parità infranta da Castineira. Le prime tre reti del match arrivano tutte nel primo tempo. Prima Turone all’undicesimo apre le marcature, D’Arcangelo quasi un quarto d’ora dopo rompe il vantaggio, poi il rigore trasformato dall’attaccante granata sovverte le sorti della partita. Serve la firma del solito franco-senegalese per raccogliere un punto in un campo difficile come quello del Saluzzo, che si porta a 6 reti eguagliando l’ingauno Pinna al primo posto della classifica marcatori.

Per i piemontesi la classifica è invece diversa. Zona playout e 5 punti raccolti in 6 partite, nessuna vittoria contro squadre liguri. Nello scorso match era arrivata una sconfitta pesante contro l’Albenga (qui la cronaca). Chissà se nel prossimo match, dove ad aspettarli ci sarà l’Imperia, la squadra di Cacciatore potrà sfatare questo piccolo taboo.

Cairese: 1 Cangane, 2 De Mori, 4 Boveri, 5 Onkony, 6 Turone, 9 Gueye, 10 Silvestri, 18 Floridia, 21 Castiglia, 23 Bellotti, 24 Ngamba. A disposizione: 12 Rizzo, 3 Lartey, 7 Garcia, 13 Kone, 26 Catalano, 27 Garbarino, 28 Chiarlone, 29 Vignaroli, 30 Federico. Allenatore: Boschetto.

Saluzzo: 45 Fiorenza, 2 Magnaldi, 3 Gjergji, 4 Caldarola, 5 Carli, 7 Allasina, 8 Faridi, 9 D’Arcangelo, 10 Kone, 19 Castineira, 20 Milia. A disposizione: 22 Pietroluongo, 11 Maugeri, 14 Birtolo, 15 Mancino, 16 Vada, 17 Pjosta, 18 Barbagiovanni, 23 Vaiarelli, 28 Carrino. Allenatore: Cacciatore.

Arbitro dell’incontro il signor Giovanni Antonini di Rimini, coadiuvato da Daniele Nesi di Firenze e Letizia Quartararo di Firenze.