Serie D, panchina Cairese: in pole ci sarebbe Marco Nappi

Cairo Montenotte. Dopo l’esonero di questa mattina di Riccardo Boschetto, la Cairese è alla ricerca del nuovo allenatore. I gialloblù erano partiti bene in campionato e con diversi infortuni, ma il club gialloblù ha optato per il cambio dopo l’ultimo filotto negativo e la sconfitta decisiva contro il NovaRomentin. Per la gara di domenica contro la capolista Bra’ ci sarà quindi un nuovo mister in panchina e qualcosa si sta già mormorando.

In pole per la panchina gialloblù ci sarebbe Marco Nappi. Ex calciatore professionista e allenatore di categoria, era stato sondato anche durante l’estate 2023 per la stagione in Eccellenza dove prima era stato scelto Lepore e poi, da subentrato, è arrivato Boschetto che ha guidato la squadra verso la Serie D.

Non si escludono ancora ulteriori profili fuori regione, o locali, ma al momento il tecnico romano è dato in vantaggio.