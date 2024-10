Serie D, Marco Mariotti saluta Albenga: “Due mesi e mezzo intensi, un abbraccio ai miei splendidi ragazzi”

Albenga. “Due mesi e mezzo intensi“. Una dichiarazione a caldo di Marco Mariotti ma anche il perfetto riassunto del suo periodo all’Albenga. Terza posizione con 17 i punti sul campo e la grande unione di una squadra che ha mostrato di avere le qualità per poter battagliare per stare tra i piani alti della Serie D. Questa sera la notizia dell‘addio di una buona parte della rosa, compreso quello di Mariotti.

“Ringrazio tutta la piazza, la società, lo staff dimessosi lunedì, i tifosi e tutti i componenti della città – dichiara il tecnico romano ad IVG.it -. Ho passato due mesi e mezzo belli e intensi che mi hanno regalato tante emozioni. Abbiamo fatto una risoluzione consensuale, trovando una giusta uscita per salutarci bene”.

Nel pomeriggio all’Annibale Riva i Fedelissimi hanno affisso due striscioni di ringraziamento per la squadra e per Mariotti. Ma i tifosi ingauni avevano fatto il loro tributo già domenica al Chittolina. Il tecnico, ringraziando i tifosi, ha voluto indicare i giocatori: come a volerli mettere al centro di questa onda di affetto del tifo bianconero.

Ed ecco, infatti, un messaggio al suo ormai ex gruppo squadra: “Un saluto tanto affettuoso a tutti i miei splendidi ragazzi, dalla quasi totalità che è andata via ai pochi che sono rimasti. Un abbraccio a tutti ed uno fortissimo al direttore sportivo Virdis. Ha costruito una squadra veramente forte, è stato un grande“.