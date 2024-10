Serie D, l’Imperia perde a testa alta a Vado. Buttu: “Contento della squadra, piovute critiche per mezzo tempo sbagliato su dieci partite”

Vado Ligure. Con la rete di Totaro l’Imperia era riuscita a passare in vantaggio al Chittolina in maniera meritata per quello che si stava vedendo sul campo. Poi i due gol in due minuti di Vita e Alfiero hanno completamente ribaltato il risultato, arrivando alla definitiva vittoria del Vado.

Questo non toglie la soddisfazione in mister Pietro Buttu, che rimane contento della prova dei suoi giocatori: “Mi interessava comunque fare una grandissima prestazione dopo il secondo tempo di Derthona. La squadra l’ha fatta. Penso che è venuta a fare la partita qua con personalità, senza tantissimi giocatori ma non ci piangiamo addosso. Sono contento per Totaro. un ragazzo che viene dalla Promozione. Abbiamo schierato oggi sette ragazzi, quindi mi interessava vedere una reazione. La squadra c’è, mi ha entusiasmato e sono dispiaciuto per Sylla, che è un ragazzo di assoluto valore però deve sapere che nel calcio ci stanno gli errori, quindi non c’è da arrabbiarsi più di tanto. Purtroppo sono le partite che fanno la differenza, comprese le mie. Mi faceva piacere fare una grande prestazione qua tornando in Serie D perché io sono stato qua dieci anni fa esattamente, per essere esonerato poi l’antivigilia di Natale. Le cose personali, che poi contano poco, mi interessava vedere l’Imperia e l’Imperia c’è. Penso che la sconfitta sia assolutamente immeritata perché li abbiamo rimessi in pista noi”.

Sul nuovo acquisto Gaeta: “Non ha fatto mezza partita ed è arrivato l’altro ieri. Ho deciso io di metterlo subito in campo, ma Gaeta deve lavorare per trovare una condizione minima che ci serva, perché il giocatore è di assoluto valore. Io mi ricordo di Gaeta, un giocatore forte, quello che serve a noi. Ci va il tempo, perché io penso che non ci sono dei supereroi che salvano la situazione. Ci sono giocatori forti che messi nelle condizioni di fare bene ti possono dare una mano. E Gaeta mi ha messo nelle condizioni di fare bene, quindi io ho accelerato la situazione”.

“Piovute critiche per mezzo tempo sbagliato su dieci partite“. Il tecnico ingauno vuole difendere il lavoro svolto con la sua squadra in questa prima parte di campionato: “Siamo andati a fare la partita dappertutto. Siamo uno dei migliori attacchi del campionato. Prendiamo qualche gol di troppo, ci stanno gli errori, ma l’inesperienza, se andiamo a vedere come siamo schierati, ci sta e si paga in questo campionato. Bisogna tenere solo la barra dritta, continuare a lavorare e sono sicuro che noi l’obiettivo lo centriamo. L’importante è che si sappia bisogna sapere bene, io lo so, la squadra anche, deve sapere anche l’ambiente, che se alla prima difficoltà spariamo lì sulla croce rossa non va bene. Io mi prendo responsabilità, ma poi gli addetti ai lavori vedono com’è la situazione e cosa propone la squadra. Il campionato è lungo e sappiamo che noi dovremmo salvarci anche attraverso i playout, perché siamo una neopromossa che ha fatto un certo tipo di percorso, che ha messo su una determinata squadra con un determinato allenatore che aveva vinto il campionato l’anno scorso e che ha fame di rimanere qua”.

“Sono soddisfatto anche di chi è subentrato, del primo gol di Totoro in Serie D, una grande cosa per noi, quindi ne arriveranno altri. Anche del fatto che abbia giocato Fatnassi, che davanti a lui ha un mostro sacro come Costantini, e di tutti gli altri. Bisogna continuare su quella falsa riga”, chiosa Buttu.