Serie D, Vado batte Ligorna e conquista tre punti pesantissimi: Alfiero-Vita e super Bellocci

Ligorna 2 (53′ Miracoli rig, 201′ Lionetti) – Vado 3 (15′ Bussaglia, 82′ Alfiero, 100′ Vita)

Come si diceva in fase di presentazione della partita, al Vado serviva solo vincere. Un punto con il Ligorna, squadra forte e ambiziosa, sarebbe state anche buono in termini assoluti ma non se c’è un gap già ampio da colmare rispetto al Bra capolista. La vittoria è arrivata grazie a una prova di sofferenza e alle giocate dei singoli. Vado con il modulo 4-3-2-1 con Venneri alzato nel ruolo di playmaker e Capra-Gagliardi a sostegno di Vita. Pastorino ha risposto con il 3-4-2-1 inserendo fin dal primo minuto il nuovo acquisto Di Stefano, appena arrivato dall’Albenga. Vado avanti con un gran tiro dalla distanza di Bussaglia. Il pareggio del Ligorna è arrivato su rigore con Miracoli. Il goal che sembrava decidere la gara del subentrato Alfiero, di rapina a seguito di un corner. Il Ligorna però non è stato mai domo e ha continuato ad attaccare provando numerosi cambi di gioco. Forcing offensivo che ha raggiunto l’apice con il colpo di testa di Lionetti, diretto all’incrocio ma parato con un grande intervento da Bellocci, sulla ribattuta anche un po di fortuna con Murgia che colpisce la traversa. Minuti di recupero vibranti con il tris di Vita e pochi secondi più tardi il goal di Lionetti. Ma non c’è più tempo. Vittoria cruciale per il Vado che sarà poi impegnato mercoledì contro l’Imperia nel turno infrasettiamanale.

101′ Lionetti! Incredibile! Tiro da dentro l’area. Accorcia il Ligorna. Ma non c’è più tempo, vince il Vado.

100′ Tris del Vado! Filtrante perfetto di Aboncklet che trova rasoterra Vita. Il bomber davanti al portiere non sbaglia 3 a 1.

98′ Il Ligorna contesta un presunto tocco di mano in area. Per l’arbitro non c’è rigore. Ammonito Scannapieco per proteste.

96′ Angolo per il Ligorna. Miracolo di Bellocci! Colpo di testa di Lionetti diretto verso l’incrocio, il portiere vadese toglie la ragnatela. Poi vado fortunato sul tentativo di ribattuta di Murgia che si stampa sulla traversa.

94′ Forcing offensivo finale del Ligorna.

90′ Otto minuti di recupero.

86′ Nel Vado entra Casassa per Capra. Fuori anche Gagliardi, entra Valera Suarez.

82′ Alfiero, è 2 a 1 Vado! Calcio d’angolo dalla destra. L’attaccante ex Fossano è lestissimo nell’area piccola girare in rete il pallone. Goal che potrebbe rivelarsi pesantissimo.

80′ Miracolo di Gentile! Alfiero recupera palla a centrocampo e innesca Capra che porta palla con la difesa del Ligorna sguarnita. Tocca per Vita che calcia a botta sicura ma il portiere genovese esce e para con la mano. Intervento provvidenziale.

79′ Il Ligorna inserisce Bacigalupo al posto di Troiano.

76′ Il Ligorna spinge. Il Vado ha fatto poco in questa ripresa. Due cambi nei rossoblù: escono Corsa e Gagliardi, entrano Mameli e Alfiero

72′ Punizione calciata nell’area piccola dal Ligorna. Esce basso in tuffo Bellocci, che rimane a terra dopo il contatto con Lionetti. Rimane dolorante a terra il portiere vadese.

71′ Ammonito Cottafava.

70′ Ghinassi per Moramarco nel Ligorna.

64′ Cambio nel Ligorna. Out Miracoli, dentro Conti.

63′ Bussaglia rimane a terra dopo uno scontro. Soccorsi in campo.

62′ Uno due Miracoli-Di Stefano. Bellocci legge bene l’azione ed esce in presa alta.

60′ Cambio nel Ligorna: esce Tussellino, entra Tassotti.

55′ Ammonito Troiano per un fallo a centrocampo.

53′ Goal Ligorna! Miracoli non sbaglia dal dischetto, Bussaglia battuto. È 1 a 1.

52′ Rigore per il Ligorna! Azione insistita della squadra di Pastorino. Pallone che finisce pericolosamente nell’area piccola. Bussaglia nel tentativo di uscita commette fallo su un avversario causando il rigore.

49′ Gran tocco d’esterno di Capra per Vita. Conclusione nello specchio ma Gentile si fa trovare pronto e blocca a terra.

48′ Il Ligorna prova subito ad attaccare.

45′ Si riparte.

Secondo tempo

45’+2 Si chiude qui la prima frazione di gioco.

45’+1 Gran cross di Ghinassi per Lionetti, che si avventa bene sul pallone ma viene disturbato da un difensore. Calcio d’angolo seguente che finisce sul fondo.

45′ Due minuti di recupero.

44′ Il Vado si fa vedere in avanti. Calcio d’angolo ma nulla di fatto.

42′ Sugli sviluppi di un corner, Tussellino calcia forte da fuori area. La palla finisce sul fondo ma bella conclusione dell’esterno del Ligorna.

41′ Ancora Ligorna. Ghinassi da posizione defilata dentro l’area calcia sull’esterno della rete.

39′ Cross pericolossimo di Di Stefano diretto nell’area piccola. Grande uscita con i pugni di Bellocci, che respinge. Poi, il portiere rimane a terra per uno scontro di gioco. Il Vado oltre al goal pur giocando una discreta partita dal punto di vista dell’attenzione e del pressing non è riuscito a creare molto. In questo frangente, stanno aumentando i tentativi di attacco del Ligorna.

36′ Il Ligorna sta mettendo maggiormente sotto pressione il Vado cercando di trovare i varchi sull’esterno per poi mettere al centro palloni per la testa di Miracoli. Al momento i genovesi sono mancati negli ultimi 20 metri.

35′ Il Ligorna libera benissimo Lionetti sul fondo sulla sinistra. Cross sul secondo palo, all’altezza del quale il sempre dinamico Troiano colpisce ma Aboncklet devia in angolo.

33′ Bella combinazione sulla fascia, con Di Stefano che va filtrante per Troiano. Il tentativo di cross basso viene respinto in angolo dalla difesa vadese.

25′ Bussaglia sfrutta un’indecisione della difesa avversaria e prova a incunearsi tra i centrali. Gentile esce in presa bassa e fa suo il pallone.

22′ Di Stefano tarda a dare la distanza e di conseguenza la battuta di una punizione da parte del Vado. Ammonito il fantasista ex Albenga.

19′ Di Stefano va filtrante per Ghinassi, il quale viene tamponato in area da Corsa. Proteste per un possibile rigore, ma azione fermata probabilmente per una posizione di fuorigioco.

15′ Vantaggio del Vado! Calcio d’angolo, la palla esce dall’area e finisce tra i piedi di Bussaglia, che fa partire un missile dal limite di prima intenzione che non lascia scampo a Gentile.

Nota tattica: modulo 4-3-2-1 per il Vado. Venneri gioca davanti alla difesa. Mezzali ai suoi lati Bussaglia e Aboncklet. Gagliardi e Capra alle spalle di Vita.

6′ Si distende bene il Vado ma il tiro di Vita da appena dentro l’area viene murato da un difensore.

4′ Subito bravo Di Stefano e vince il duello con il marcatore difendendo bene il pallone. Cross al centro dove però nessun compagno arriva. Palla sul fondo.

Nota tattica: modulo 3-4-2-1 per il Ligorna. Difesa con Grosso, Scannapieco e Danovaro. A centrocampo, in mezzo Troiano e Miccoli. Tussellino e Ghinassi sulle fasce. Di Stefano (da poco arrivato dall’Albenga) e Lionetti a sostegno della punta centrale Miracoli.

Grosso, Scanna, Dano esterni: Tussellino – Ghinassi. cc: troia-miccoli. di stefano e lionetti. Miracoli

1′ Si parte. Vado in maglia bianca. Ligorna in maglia nera.

Primo tempo

Ligorna: 22 Gentile, 2 Danovaro, 4 Miccoli, 5 Grosso, 6 Scannapieco, 9 Miracoli, 10 Troiano, 15 Ghinassi, 21 Lionetti, 23 Di Stefano, 28 Tussellino. A disposizione: 1 Atzori, 3 Lurani, 7 Botta, 8 Bacigalupo, 11 Conti, 17 Moramarco, 24 Tassotti, 27 Vassallo, 29 Murgia. Allenatore: Matteo Pastorino.

Vado: 22 Bellocci, 3 Monteverde, 4 Montesano, 7 Capra, 8 Bussaglia, 10 Gagliardi, 11 Vita, 18 Abonckelet, 23 Venneri, 27 Cottarelli, 28 Corsa. A disposizione: 1 Sattanino, 9 Alfiero, 13 Mameli, 17 Corengia, 19 Valera Suarez, 20 Agostino, 21 Casazza, 26 Cartiere, 30 Di Matteo. Allenatore: Marcello Cottafava.

Arbitro: Moro di Novi Ligure. Assistenti: Hamdaoui di Novi Ligure e Colella di Imperia.

Genova. In condizioni normali, un pareggio sul campo del Ligorna sarebbe un risultato positivo. Ma il Vado ha perso troppo terreno nelle prime giornate. E per non aggravare ulteriormente il ritardo dal primo posto deve vincere. Il Bra, che ha giocato una partita in più, ha al momento 22 punti. Il doppio di quelli raccolti dal club del presidente Tarabotto. Serve confermare le buone indicazioni viste contro l’Albenga e fare ancora meglio visto che anche gli avversari possono ambire alla vittoria del torneo.