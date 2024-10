Genova. Il Vado espugna il campo del Ligorna in una partita giocata con altissima intensità. Mister Matteo Pastorino giudica positivamente la prestazione dei suoi ragazzi nonostante sia arrivata la sconfitta.

“Paradossalmente sono soddisfatto, nel senso che capisco che perdere crea amarezza, soprattutto in questo modo, avendo dominato la partita dal primo all’ultimo minuto – dichiara Pastorino al sito del club -. Abbiamo giocato con grande qualità e abbiamo messo in grande difficoltà gli avversari, che sono stati più bravi di noi a capitalizzare le occasioni. Noi abbiamo creato tantissime occasioni, sia nel primo che nel secondo tempo, ma per un motivo o per l’altro non siamo riusciti a sfruttarle al meglio. Però, parto dal presupposto che ho già detto al mio staff, questa deve essere una partita di svolta, una svolta positiva”.

“Abbiamo giocato contro una squadra che ha speso tanto e ha giocatori importanti, e francamente una partita così bella non l’avevamo ancora fatta quest’anno. Questo dimostra il valore del lavoro che stiamo facendo. Se ci facciamo ingannare dal fatto che abbiamo perso per episodi, non facciamo calcio, o almeno non il calcio che intendo io – continua il tecnico -. Esco da questa partita rafforzato, molto rafforzato, e sono assolutamente convinto che arriveremo davanti. Sono più convinto ora di quando abbiamo vinto altre partite, perché la squadra di Vado è importante, e ciò che abbiamo fatto oggi non può essere giudicato solo da episodi come un gol all’ultimo minuto, un salvataggio sulla linea o un rigore non concesso.

“Questi episodi fanno parte di un’altra dimensione. Se analizzo la partita, sono molto contento del nostro lavoro“, chiosa Pastorino.