Serie D. L’Albenga non perde il vizio di vincere: 0-1 contro l’Asti

Asti. Continua la striscia di vittorie dell’Albenga che, dopo la sconfitta con il Varese, sembra non conoscere via di mezzo. Vittoria esterna contro una squadra esperta come l’Asti (0-1), riuscita a battere la favoritissima Vado e a cadere quest’oggi contro la squadra di Mariotti.

In gol il solito Pinna, primo nella classifica marcatori assieme a Gueye della Cairese, che segna dagli undici metri. Consolidato inoltre il secondo posto in classifica, i bianconeri sono gli unici del girone a 15 punti, a -1 dalla prima posizione occupata dal Bra, vittorioso per 0-4 contro il Derthona, il prossimo avversario dell’Albenga.

La squadra ingauna incrementa oltre alla posizione anche le vittorie nello storico contro la squadra piemontese, vincendo al “Censin Bosia” quasi novant’anni dopo l’ultima volta. L’ultima vittoria nel campo ospite risale infatti alla stagione 1938/39

Albenga: 1 Salvato, 2 Legal, 3 Capaldo, 4 Pisanu, 5 Ndianefo, 6 Galliani, 7 Sangarè, 8 Simic, 9 Farinhas, 10 Di Stefano, 11 Pinna. A disposizione: 12 Bisazza, 13 Scarafoni, 14 Asproni, 15 Freccero, 16 Manes, 17 Tesio, 18 La Vigna, 19 Daniello, 20 Flores. Allenatore: Mariotti.

Asti: 1 Brustolin, 5 Gjura, 9 Valenti, 10 Picone, 11 Diop, 18 Chianese, 21 Ghiardelli, 23 Ciancio, 28 Ozara, 30 Gonella, 46 Camatta. A disposizione: 12 Edo, 7 Manasiev, 8 Toma, 19 Kean, 20 Toniato, 25 Ferrari, 27 Alfano, 90 Sancinito, 99 Kerroumi. Allenatore: Sesia.

Arbitro dell’incontro il signor Giovanni Matteo di Sala Consilina, coadiuvato da Andrea Lufi di Lodi e Giovanni Ruocco di Brescia.