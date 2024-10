Serie D. L’Albenga cade contro il NovaRomentin, Massa: “Mentalmente difficile, proseguiremo con nuovi giocatori”

Albenga. Brutta sconfitta dell’Albenga contro il NovaRomentin, un netto 5-0 a favore della squadra ospite. Nonostante la partita, si è “giocato” molto anche sugli spalti, attiva per tutto il match una contestazione dei tifosi nei confronti della società per le ultime uscite societarie e di campo.

Si è parlato molto del futuro della squadra. Anche perchè oggi, per giocare questa partita, l’Albenga ha dovuto rinunciare alla partita contro l’Asti per il campionato Juniores Under 19, perdendo 3 a 0 a tavolino. Massa si dice fiducioso per questo scenario, a detta sua che non si ripeterà siccome la società sta già lavorando per portare in squadra nuovi giocatori per la prima squadra, in modo da continuare a giocare in ambo i campionati.

Nel frattempo arrivano le rassicurazioni per i giocatori rimasti al Riva, ovvero Simic, Legal, Bisazza, Di Gioisia, Ndianefo e Sangarè. Tutti oggi hanno preso parte alla partita, tolto Sangarè presente sugli spalti ma fuori per un infortunio alla caviglia.

Una partita, dettata anche dalla vigilia, che ha mandato i giocatori in campo con la testa non troppo pulita: “Non era facile mentalmente, abbiamo avuto un’ora e mezza di lavoro venerdì, quindi per capire i concetti, quello che andavamo a fare. I giocatori, dagli juniores a quelli rimasti, hanno risposto bene. Nel secondo tempo siamo entrati con un approccio nettamente diverso, nel primo a me non è piaciuto vedere quei palloni giocati lunghi a caso. È già stato qualcosa di diverso il secondo tempo. Poi quando prendi quei due gol, stacca la spina la stacca chiunque. Faccio i complimenti ai ragazzi per quello che hanno fatto“.

Sulle voci di un suo proseguio con la squadra e della squadra, ecco la risposta de mister: “Si prosegue. Arriveranno dei giocatori nuovi e per me non è una parentesi. Si lavorerà su questo obiettivo, la squadra va rinforzata, ma la società è già al lavoro, ho già visto dei movimenti importanti, attendiamo rinforzi“.

Come sarà l’Albenga delle prossime partite?: “Ci aspetta l’infrasettimanale a Lavagna, non abbiamo neanche il tempo di far arrivare qualcuno. Ora recuperiamo le batterie, lunedì e martedì andremo in campo per preparare la partita. Sarà una sfida pesante ancora più di questa. Ad oggi siamo questi e per queste tre gare saremo questi. Se succederà qualcos’altro prima di Chieri, ben venga, è un proseguimento”.

Con la squadra di oggi, il campionato Juniores Under 19 per l’Albenga sarebbe a forte rischio: “Sarà importante avere altri giocatori. Giocando il sabato la juniores e la domenica la prima squadra, non hai il tempo di recuperare. Ci vuole un gruppo di giocatori che ti possano permettere di non spostare 12-13 elementi dall’Under 19 ma 2-3 innesti che poi saranno aggregati, perché non lavoriamo sulla stessa linea”.

I giocatori rimasti ad Albenga dovrebbero rimanere tutti quanti in rosa: “Legal e Simic rimangono. Ho parlato con questo gruppetto di giocatori. Il mio calcio impone di essere qua con la testa e al giocatore piace quando ha la responsabilità di giocare palla. Per quanto riguarda loro due non ci dovrebbero essere problemi. Chi rimane con me deve rimanere con la testa. Se devi stare qua con ‘i se e i ma’ è più giusto che tu vada via”.

Grande partita per l’ex Inter quest’oggi: “Simic oggi ha svolto una partita di quantità. Se stai qui devo stare qua con con la testa giusta, altrimenti è giusto che tu vada e ci muoveremo di conseguenza. Io spero che loro possano far parte di questo gruppo”.

Per quanto riguarda l’esterno classe 2006, visto sugli spalti, sembrerebbe solo un problema muscolare: “Sangare ha avuto un problema alla caviglia e non abbiamo voluto rischiarlo“.