Serie D. La vigilia di Albenga vs NovaRomentin: Cutrupi in società, Massa e juniores in campo

Albenga. Alla vigilia del match contro il NovaRomentin, anticipato da domenica a sabato alle 15:00 (domani), la situazione in casa Albenga è drastica. Prima l’esodo dirigenziale, dove la maggior parte dei dirigenti ha rassegnato le proprie dimissioni a cui seguono le ultime del ds Francesco Virdis. Prima delle dimissioni dell’ex giocatore del Savona, arrivano quelle di Mariotti, uno dei volti più amati dalla piazza ingauna di questo inizio di stagione, a cui seguono le rescissioni in massa di 15 elementi della prima squadra.

Intanto, se di molti giocatori non si conosce ancora la prossima tappa, è ufficiale la notizia di queste ore: Giovanni “Nino” Pinna è un nuovo giocatore del COS Sarrabus, un ritorno per lui nel club di Serie D sardo. Per gli altri partenti bisognerà ancora aspettare per conoscere la nuova squadra.

La domanda che tutti i tifosi si saranno chiesti in questi giorni è la seguente: giocheremo domani? Chi scenderà in campo? E soprattutto, chi ci sarà in panchina a tirare le fila della prima squadra? A tutte le domande c’è una risposta quasi scontata, che coincide con l’anticipo del match. In campo scenderanno le seconde fila del club ingauno, ovvero la Juniores, aiutata con quasi totale certezza dai pochissimi giocatori presenti in squadra che non hanno abbandonato il Riva, per conoscere effettivamente i nomi bisognerà aspettare la distinta di domani. Confermato al 100% invece Massa, allenatore della Juniores che sarà in panchina per il match di domani.

Nel frattempo è quasi ufficiale il passaggio in società di Filippo Marra Cutrupi, ex direttore generale di squadre di grosso calibro come Juve Stabia, Grosseto, Virtus Verona e Sangiuliano. Ultima esperienza con l’Alessandria, terminata nel peggiore dei modi con il fallimento della società piemontese.

L’unica certezza in tutto questo è che domani si giocherà, ormai è tutto definito. Anche in casa NovaRomentin però non splende il sole a livello societario: ad inizio campionato era stato infatti arrestato il presidente.