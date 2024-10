Serie D, Albenga. Mariotti: “Non ci dormo ma che gruppo!”, Virdis: “Qui finché prosegue questo progetto tecnico”

Vado. Termina con un pareggio la sfida tra Vado e Albenga. Un 1 a 1 che cela però tantissime domande per ambo le squadre. Per il Vado i quesiti arrivano probabilmente dal lato tecnico, nonostante l’ottima prestazione di oggi, più precisamente arrivano dalla classifica. Un inizio in salita per una squadra che punta sicuramente a salire in Serie C e che oggi ha guadagnato un punto importante contro una delle squadre, fin qui, da battere del campionato, nonostante si aspettasse una vittoria.

Per l’Albenga invece è tempo di risposte per i tifosi. L’esodo dirigenziale di due giorni fa ha lasciato molte domande ai supporters ingauni, con l’ombra di risvolti ancora più cupi che potrebbero rovesciare rovinosamente le sorti del club albenganese. Tuttavia il club ingauno, contattato dalla nostra redazione, si dichiara positivo oltre a rimarcare come il progetto proseguirà nonostante le dimissioni. Mister Mariotti è rimasto commosso dalla mole di tifosi ingauni presenti al Chittolina, sempre a sostegno della squadra e dell’allenatore.

Le parole di mister Mariotti e il ds Virdis in alto sulla pagina.

Classifica aggiornata all’ottava giornata di Serie D girone “A”:

1 Bra, 2 Città di Varese, 3 Albenga, 4 Lavagnese, 5 Ligorna, 6 Asti, 7 NovaRomentin, 8 Chisola, 9 Sanremese, 10 Derthona, 11 Vado, 12 Vogherese, 13 Cairese, 14 Borgaro Nobis, 15 Imperia, 16 Fossano, 17 Oltrepò, 18 Saluzzo, 19 Gozzano, 20 Chieri.