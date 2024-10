Serie D, il maltempo ferma Cairese e Albenga. L’elenco delle gare rinviate dalla Promozione alla Seconda Categoria

Questa mattina la nostra provincia si è svegliata con l’annuncio di rinvii di diverse partite locali. E questo accade anche in Serie D.

A Cairo Montenotte l’allerta ha colpito duramente nella notte, che ha visto tutta la Val Bormida flagellata dal maltempo. Si è dunque disposto il rinvio di Cairese-Bra’. Ad Albenga, invece, il sindaco ha disposto la chiusura degli impianti sportivi fino alle 15:59. Non si giocherà neanche Albenga-Chieri.

Per le categorie sottostanti, invece, si è disposto d’ufficio i rinvii dei seguenti incontri:

Promozione: Carcarese vs Pontelungo, Legino vs Bragno, Millesimo vs San Cipriano.

Prima Categoria A: Baia Alassio Auxilium vs Cengio, Borgio Verezzi vs San Filippo Neri Yepp Albenga, Dego vs Virtus Sanremo, Mallare vs Golfodianese

Prima Categoria B: Rossiglionese vs Masone, Old Boys Rensen vs Letimbro, Campese vs Sciarbo & Cogo

Seconda Categoria A: Riva Ligure vs Bordighera, Villanovese vs Vallecrosia, San Bartolomeo Cervo vs Real Santo Stefano

Seconda Categoria B: Bardineto vs Veloce, Cengio B vs Murialdo, Pallare vs Nolese, Priamar vs Rocchettese, Quiliano B vs Sassello, Virtus Don Bosco vs Plodio