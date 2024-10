Serie D, il Chisola centra la terza vittoria di fila. Mister Ascoli: “Grande primo tempo, prima di noi solo la Lavagnese era riuscita a vincere al Brin”

Cairo Montenotte. Una vittoria importante per recuperare il terreno perduto. Sabato pomeriggio il Chisola si è imposto di misura sul campo della Cairese ottenendo tre punti importanti per il prosieguo del proprio campionato.

A commentare la vittoria dei suoi è stato Nicola Ascoli, allenatore dei piemontesi il quale ha dichiarato: “Su questo campo se non sbaglio solo la Lavagnese è riuscita a vincere in questo inizio di campionato. Non era facile venire a giocare qui sia perchè la squadra di Boschetto a mio parere è una buonissima compagine sia perchè il campo non è perfetto”.

“Nonostante ciò – prosegue l’intervistato – noi secondo me abbiamo fatto un grande primo tempo dove siamo riusciti a fare la partita e a dettare i tempi avendo qualche occasione. Abbiamo avuto la fortuna e la bravura di passare in vantaggio e abbiamo saputo gestirla bene. Poi nel secondo tempo sono stati più bravi loro cambiando qualcosa anche a livello tattico. Noi dovevamo gestire molto meglio quando eravamo 11 contro 10 però sinceramente il campo non ti permetteva di palleggiare e di gestire la palla”.

“È stato un secondo tempo – conclude Ascoli – dove son contento perchè abbiamo interpretato un tipo di partita che fino ad oggi non avevamo mai fatto, quella di essere compatti, non prendere gol, fare tanto sacrificio e siamo stati bravi a portarla a casa”.

Infine Ascoli ha concluso il proprio intervento analizzando l’avvio di campionato del Chisola: “Non abbiamo fatto un inizio brillantissimo a livello di risultati, ma non di prestazioni perchè contro Derthona e Lavagnese non meritavamo assolutamente la sconfitta. Ripetere quanto fatto lo scorso anno è difficilissimo perchè ti si alzano le aspettative dunque non è facile. Comunque il nostro obiettivo dopo un inizio un po’ così è quello di giocarci partita dopo partita, vedere quello che succede e tentare di migliorarci costantemente crescendo insieme”.