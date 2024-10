Serie D, domani il recupero di Albenga vs Chieri. Monte nuovo acquisto, il tifo ingauno: “Liberate l’US Albenga”

Albenga. Fissata per domani la partita tra Albenga e Chieri, il recupero del match di domenica posticipato per allerta metereologica. Alle 14:30 le squadre si affronteranno al Riva, dove si incroceranno diversi ex in un match che, dopo gli ultimi risultati della squadra bianconera, potrebbe risultare quasi come uno scontro diretto. Jebbar e Nesci torneranno infatti ad Albenga per affrontare gli ingauni, che tornano in campo dopo la pesante sconfitta nel campo della Lavagnese.

Nel frattempo, la società ha aggiunto un attaccante nel parco giocatori di Massa, William Monte, giocatore classe 2006 in arrivo dal Celle Varazze, da vedere se sarà già utilizzato nella partita di domani. In campo tornerà nuovamente buona parte della formazione juniores oltre ai giocatori rimasti nel club dopo la rescissione di massa delle scorse settimane. Sicuramente non farà più parte del progetto Simic che, dopo la rescissione del contratto, si è accasato all’Orvietana. Voci di corridoio di questi ultimi giorni non escludono altre partenze dei giocatori della vecchia guardia di Mariotti.

Nel frattempo, l’Associazione Culturale Orgoglio Ingauno, con ironia, scrive un messaggio sui social per incoraggiare la squadra e mandare un messaggio forte alla società, prendendo posizione e continuando le contestazioni:

” ‘Interessantissima’ partita domani pomeriggio alle ore 14,30 al Riva. Il Chieri giocherà una partita “amichevole” contro la Juniores Nazionale dell’ Albenga. Ragazzi fatevi onore, fate quello che potete, voi non avete colpe, naturalmente. Ex della “partita” Nesci, ottimo elemento della scorsa stagione e soprattutto Mounir, prodotto del nostro settore giovanile, abita ad Alassio, ma per fare la D ha dovuto migrare grazie alla lungimiranza di qualche “genio” del pallone. Liberate l’US Albenga, andatevene via!!”.