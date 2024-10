Serie D, la Cairese cade in casa: al Brin passa il Chisola

CAIRESE vs CHISOLA 0-1 (24′ rig De Riggi)

Cairo Montenotte. Non una partita brillante quella che si è vista oggi al Cesare Brin. Il campo non ha di certo aiutato dopo questi giorni di forte pioggia ma la Cairese, fortemente rimaneggiata e senza un vero e proprio terminale offensivo con l’infortunio di Gueye, non è stata particolarmente brillante contro un Chisola andato in vantaggio per un calcio di rigore assegnato a metà del primo tempo. Si è giocato poco con tanti fischi arbitrali che hanno spezzettato le manovre (già di per sé oggi non al meglio). Espulso Silvestri per una doppia ammonizione in una gara che ha visto tanto nervosismo. La coperta è decisamente corta per la Cairese, che ha reagito complessivamente bene nel secondo tempo. I giocatori titolari fuori sono 7 e la necessità di nuovi innesti per ritornare ad avere ricambi è alta, soprattutto per una formazione che punta al mantenimento di una categoria così difficile come la Serie D

45′ Sette minuti di recupero. Ammonito Di Lernia.

43′ Fuori De Riggi per Ceschin, manca sempre meno tempo e il nervosismo si fa sempre più alto.

40′ Ultimi minuti di speranza per la Cairese per trovare un pareggio che, a questi punti, sarebbe come una vittoria.

35′ Altro giallo per Silvestri: Cairese in 10! Dopodiché espulso dalla panchina il ds Giribone. Direzione arbitrale molto contestata dai locali.

32′ Altro giro, altro giallo: per Onkony per un episodio precedente, nel frattempo Silvestri è rimasto a terra dopo uno scontro. Ma in generale c’è proprio un atteggiamento complessivo molto nervoso, con proteste e falli ad ogni azione.

30′ Bella parata di Montiglio su Silvestri! Si resta sul vantaggio ospite, portiere provvidenziale.

29′ Un secondo tempo di ammonizioni: eccone una per Degrasi. Fuori Marchisone per Sassi.

27′ Boschetto si gioca la carta Garcia: fuori Floridia.

24′ Ammonito Conrotto.

21′ Viano lanciato a rete, partito in posizione regolare, ma Cerantola si fa trovare pronto ed esce provvidenzialmente.

19′ Bel cross di Lazzaretti con Sassari che salta in area ma la sfera finisce fuori. Ammonito intanto Montiglio per continue perdite di tempo

15′ Ammonito Lartey. Continua ad esserci più nervosismo che calcio in questa fase della gara. La Cairese intanto cambia Ngamba, uno dei migliori in campo, con Lazzaretti.

11′ Calcio di punizione battuto da Silvestri che tocca corto per Floridia che si accentra e manca la porta per un soffio con un rasoterra estremamente preciso. Altro cambio per il Chisola: dentro Marmo per Costa.

7′ Sostituzione per il Chisola: dentro Naso per Gironda. Molto confusionaria questa fase di gioco, con tante proteste e qualche contatto di troppo.

5′ Silvestri ammonito per un intervento in scivolata abbastanza duro. Si innervosisce il match.

4′ Intervento scomposto di Degrasi che sembra aver colpito la palla con un braccio: Areti non fischia nulla, proteste al Brin.

Lartey in campo al posto di Federico, cambia subito Boschetto. Si riparte!

Secondo tempo

45’+1′ Finisce qui la prima frazione di gioco: la Cairese è sotto 1-0 dopo i primi 45 minuti.

45′ Un minuto di recupero.

40′ Cross pericolosissimo di Marchisone con Anselmo che interviene in scivolata a salvare la Cairese da una ribattuta sotto misura. Mancano cinque minuti alla fine del primo tempo, sicuramente ai valbormidesi serve qualcosa di più per poter impensierire il Chisola.

38′ Questa volta ci prova Floridia, con la sfera che si alza sopra la traversa. Si sta vedendo una reazione nei gialloblù, che ora spingono maggiormente.

36′ Cross di Anselmo, respinta del portiere e da fuori ci prova Ngamba: pallone tra le braccia Montiglio, applaude comunque il Brin.

33′ La Cairese perde un velenoso pallone, poi un salvataggio provvidenziale di Onkony che in scivolata evita un gol sicuro. Gialloblù in difficoltà.

27′ Troppe imprecisioni per la Cairese in questi primi 30 minuti di gioco. Dal controllo palla alle scelte, in questo momento i valbormidesi devono ritrovarsi per reagire allo svantaggio.

23′ Calcio di rigore per il Chisola! Ceratola incespica prima nell’intervento e poi va in scivolata su De Riggi: sembrava aver preso anche il pallone, ma per l’arbitro è rigore. Parte De Riggi..rete! In avanti il Chisola. Intanto ammonito Boschetto per proteste.

21′ Bella punizione di Silvestri che per poco non trova Sassari dall’altra parte per colpire a rete. C’era però una posizione irregolare, palla al Chisola.

15′ Ngamba spazza via una sfera respinta da Cerantola e il Chisola si è reso nuovamente pericoloso. Boschetto vuole più cattiveria agonistica dai suoi, soprattutto nella cura dei particolari. La Cairese si sta facendo trovare impreparata sulle rimesse laterali contro, un aspetto che sta aprendo ancora più spazi ai piemontesi.

10′ Marchisone prova da posizione defilata con la sfera che finisce di pochissimo fuori, facendo venire un brivido a Cerantola e ai tifosi della Cairese. Nell’azione successiva è Anselmo ad andare in attacco ma, arrivato in area per servire al centro, non riesce a dare la forza giusta al pallone che viene spazzato dalla difesa.

7′ Primo cartellino del match: è per Garbarino.

3′ Kone prova ad involarsi verso la porta ma ci incespica nell’avanzata. Squadre che tentano di studiarsi in questi primi minuti di gioco: il terreno del Brin non è dei migliori viste le forti precipitazioni dei giorni scorsi.

2′ Gironda crossa in mezzo a cercare qualche suo compagno in area ma c’è Anselmo ad allontanare di testa. Preme subito il Chisola.

Si parte al Brin!

Primo tempo

Le formazioni:

Cairese: 1 Cerantola, 5 Onkony, 10 Silvestri, 11 Anselmo, 13 Kone, 17 Sassari, 18 Floridia, 21 Castiglia, 24 Ngamba, 37 Garbarino, 30 Federico. A disposizione: 12 Rizzo, 3 Lartey, 7 Garcia, 8 Lazzaretti, 9 Gueye, Bellotti, 26 Catalano, 28 Chiarlone, 29 Vignaroli. Allenatore: Boschetto.

Chisola: 1 Montiglio, 2 Gironda, 3 Degrasi, 4 Rosano, 5 Benedetto, 6 Conrotto, 7 Viano, 8 Di Lernia, 9 De Riggi, 10 Marchisone, 11 Costa. A disposizione: 12 Terrazzomo, 13 Ceschin, 14 Sassi, 15 Kemayou, 16 Naso, 17 Lucardo, 18 Scarpetta, 19 La Marca, 20 Marmo. Allenatore: Ascoli.

Arbitra Areti di Firenze, coadiuvato da Ferretti (Pistoia) e Poneti (Firenze).

Cairo Montenotte. Dopo la sconfitta contro il Derthona di settimana scorsa, la Cairese torna in campo. Di Fronte c’è il Chisola, ottava classificata a quota 11 punti, ad una sola lunghezza dai gialloblù. I valbormidesi puntano a ritornare a fare punti, come chiaro che sia, ma anche a ritrovare la prestazione dopo il “deciso passo indietro” di Tortona (come dichiarato da mister Boschetto). Il rendimento casalingo è nettamente migliore rispetto a quello in trasferta (9 pt vs 1 pt). Tuttavia l’avvio di campionato non è stato negativo, soprattutto pensando che si tratta pur sempre di una squadra neo promossa che ritrova Serie D dopo più di trent’anni e che ha avuto diversi infortuni. Ora però conta trovare continuità e la Cairese vuole ripartire oggi dal Cesare Brin.