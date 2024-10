Serie D, Cairese. Ora è ufficiale: Marco Nappi è il nuovo allenatore

Cairo Montenotte. La Cairese ha scelto per il post Riccardo Boschetto: come anticipato, il nuovo allenatore è Marco Nappi. Il tecnico romano ha firmato con il club e da domenica contro Bra’ inizierà il suo percorso in gialloblù.

Il comunicato:

L’ A.S.D. CAIRESE 1919 comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra a Marco Nappi!

Romano, classe 1966, il nuovo allenatore gialloblù vanta importanti esperienze in serie D sulle panchine di Arzachena e Nocerina, con le quali ha sempre conquistato i play off.

Il presidente Fabio Boveri e la società tutta augurano a Marco buon lavoro!