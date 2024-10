Serie D: Cairese emergenza in difesa, la Lavagnese banchetta (1-3)

Cairese-Lavagnese 1-3 (72′ “Rig” Gueye – 6′, 43′ “Rig” Lombardi, 18′ Mutton)

Secondo tempo:

90’+5 Fischio finale: Cairese-Lavagnese 1-3.

90’+1 Contropiede Lavagnese. Banfi da ottima posizione strozza troppo il destro.

90′ Cinque minuti di recupero.

87′ La Cairese non demorde. Gueye sponda aerea per Catalano, il quale serve a rimorchio Silvestro che va botta sicura dalla lunetta, venendo però murato da un difensore della Lavagnese.

81′ Mischia nell’area della Lavagnese. Un difensore ospite in qualche modo scaraventa via.

79′ Cairese in dieci uomini. Floridia si incunea verso l’area cadendo a terra. L’arbitro interpreta la situazione come una simulazione. Il giocatore valbormidese, già ammonito in precedenza, si vede pertanto sventolare il secondo cartellino giallo dovendo lasciare anzitempo il rettengolo verde.

76′ Opportunità Cairese. Sponda di Floridia per il sinistro a rimorchio di Gueye. Alto di poco.

72′ GOL CAIRESE! Dal dischetto va Gueye. Soluzione centrale e potente. 7° centro in altrettante partite per l’attaccante gialloblu in questo – per lui – incredibile inizio di stagione. 1-3.

71′ Rigore Cairese. Chiarlone, appena entrato, scappa via caparbiamente a un avversario venendo trattenuto in area. L’arbitro decreta la massima punizione.

60′ Cairese in avanti. Lancio dalla trequarti, Vignaroli in area stoppa a seguire e calcia di prima intenzione. Palla alta di poco.

51′ Turone tenta dalla lunga distanza. Destro a fil di palo con Raspa comunque sulla traiettoria.

All’intervallo due sostituzioni Cairese una per la Lavagnese. Boschetto inserisce Floridia e Garcia; riporta Ngamba nel suo ruolo naturale (mezzala), indietreggiando quindi Turone sulla linea dei difensori.

Primo tempo:

45′ Fine primo tempo: Cairese-Lavagnese 0-3.

43′ GOL LAVAGNESE! Dagli undici metri Lombardi non sbaglia. Tiro basso a destra, Cangane intuisce ma il rigore è troppo angolato. Doppietta del fantasista levantino. 0-3.

42′ Rigore Lavagnese. Altro pasticcio della difesa gialloblu davanti all’area. Mutton si incunea centralmente, venendo atterrato da Lazzaretti. L’arbitro indica il dischetto ammonendo il giocatore di casa.

40′ Lavagnese vicina al tris. Lancio dalla fascia sinistra; Lazzaretti mal posizionato, allunga involontariamente di testa per Berardi, che si ritrova solo davanti a Cangane. Il portiere locale, uscendo fino al limite dell’area, salva i valbomidesi dalla capitolazione.

35′ Bella giocata di Gueye, il quale spalle alla porta elude un difensore con una finta e mette al centro. Provvidenziale intervento in anticipo nell’area piccola di Masini, che manda in corner.

Nella fase centrale della prima frazione la Cairese prova ad attaccare a testa bassa, senza tuttavia essersi finora resa realmente pericolosa. La Lavagnese attende ed agisce di rimessa, sfruttando le caratteristiche “contropiediste” dei suoi attaccanti.

18′ GOL LAVAGNESE! Gli ospiti vanno ancora a nozze tra le linee, approfittando delle evidenti difficoltà della retroguardia valbormidese.

Rapida ripartenza a tagliare il campo per Mutton, che si presenta a tu per tu con Cangane. Il tiro dell’attaccante bianconero colpisce prima il palo e finisce quindi in rete. 0-2.

16′ Episodio da moviola. Punizione Cairese dalla fascia sinistra, pallone messo in mezzo. Il portiere ospite Raspa frana su Turone. Decise le proteste dei locali per un possibile fallo da rigore.

Trascorso il primo quarto d’ora. La Cairese fatica a trovare le distanze fra centrocampo e attacco, soffrendo la qualità di Lombardi fra le linee.

10′ Occasione Lavagnese. Palla persa dalla Cairese. Castiglia scivola sul centrocampo destro. Lombardi prontamente imbecca Mutton, lanciato da solo in campo aperto. Provvidenziale uscita coi piedi fuori dall’area del portiere locale Cangene sull’attaccante tigullino.

6′ GOL LAVAGNESE! Mutton dalla destra va via ad Anselmo, si accentra e mette in mezzo. Lombardi sotto misura, tra due difensori nell’area piccola, ribadisce in rete. 0-1.

4′ Prima sortita della Lavagnese. Marianelli dalla sinistra crossa verso la lunetta. Berardi stoppa e va al tiro. Cangane respinge coi pugni.

Le squadre si dispongono a specchio con in 3-5-2.

Cairese in emergenza in difesa. Squalificati Onkony e Garbarino, infortunati Gargiulo e Boveri. Rientrano Lazzaretti e Anselmo. Ngamba viene indietraggiato nei tre dietro.

Prima dell’inizio dell’incontro viene osservato un minuto di raccoglimento.

Tabellino:

Cairese: Cangane, Turone, Lazzaretti, Gueye, Silvestri, Anselmo (46′ Garcia), Castiglia, Bellotti (46′ Floridia), Ngamba, Vignaroli (70′ Chiarlone), Federico (74′ Catalano)

A disp.: Rizzo, Lartey, Kone, Sassari, Gargiulo. All. Boschetto

Lavagnese: Raspa, Ghigliotti, Masini (81′ Balan), Marianelli, Romenengo, Lombardi (70′ Banfi), Mutton (77′ Cardellino) , Pastorino (46′ Lupinacci), Oneto, Berardi, Attuoni (74′ Di Giosia)

A disp.: Gragnoli, Garibotto, Giammaresi, Mazza All. Avellino (Roselli squalificato)

Arbitro: Simone Pandini (Bolzano). Assistenti: Stefan Nikolic (Merano) e Ion Rusu (Trento)

Note: Pomeriggio nuvoloso (18°), fondo d’erba naturale in discrete condizioni. Al 79′ espulso Floridia (C) per somma di ammonizioni. Angoli 5-0. Spettatori 300 circa.

Cairo Montenotte. Nella settima giornata del campionato interregionale calcistico di Serie D, girone “A”. la Cairese ospita la Lavagnese. Fischio d’inizio questo pomeriggio, ore 15:00, allo stadio “Brin”.

Ottimo avvio di stagione per entrambe le compagini, il cui obiettivo deducibile è quello di una tranquilla salvezza. I gialloblu valbormidesi, con 10 punti all’attivo, a domicilio hanno vinto tre incontri su tre (2-1 contro il Borgaro, 3-1 all’Asti e 2-1 al Vado). I bianconeri levantini occupano invece il quarto posto momentaneo, con 13 punti.

Con la giornata odierna termina un tour de force particolarmente impegnativo di 7 gare giocate nell’arco del primo mese di campionato, caratterizzato da due turni infrasettimanali.