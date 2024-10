Serie D, Cairese. Laoretti: “Organico ridotto all’osso, società già pronta con i dovuti innesti. Contro il Chisola rimarco l’attaccamento alla maglia”

Cairo Montenotte. Oggi la Cairese ha perso la sfida casalinga contro il Chisola per 1-0: novanta minuti più recupero di grande agonismo disputati su un campo difficile in cui giocare dopo le forti precipitazioni dei giorni scorsi.

Il rammarico è tanto per i gialloblù, ma il direttore generale Franz Laoretti ha voluto sottolineare gli aspetti positivi nell’analizzare questo sabato d’anticipo: “Non si sarà visto un bel gioco ma si è visto comunque un attaccamento alla maglia di tutti i componenti che sono scesi in campo. Quindi questo devo dire che è un tasto positivo che bisogna rimarcare, così come guardare comunque in un’ottica futura, pensando a rientro poi di tutti i nostri giocatori: il sereno tornerà”. Sulla direzione arbitrale, particolarmente contestata dal pubblico valbormidese nell’arco del match: “Recriminare sulla direzione di oggi è come recriminare sulla direzione dell’ultima partita che abbiamo avuto proprio qua in casa l’ultima volta. Direi che siamo a perdere del tempo. Io mi focalizzerei comunque sulla prestazione della Cairese, nonostante stia giocando con un organico ridotto veramente all’osso. Sfido qualsiasi altra realtà a lasciare sette giocatori titolari in tribuna e competere dignitosamente in Serie D“.

Assenze che stanno mettendo sempre più in ginocchio i gialloblù, con mister Boschetto a trovare sempre più soluzioni chiedendo maggiore duttilità e sacrificio ai propri giocatori. Oggi, ad esempio, è stato riproposto Luca Castiglia in linea difensiva e con la sua esperienza è stato tra gli elementi più positivi di questo pomeriggio. Laoretti è pienamente consapevole della difficoltà del momento: “Il problema è che tutte le domeniche esce qualcosa di nuovo, quindi non è facile andare a mettere le giuste soluzioni in corso d’opera. La società è attiva sul mercato, sta già vagliando dei profili di giocatori che sicuramente entreranno poi nell’arco di questo mese e nei prossimi a far parte della nuova rosa. È chiaro che noi stiamo anche aspettando i nostri giocatori infortunati. Ogni domenica se ne dovrebbe recuperare uno. È chiaro che poi sommando anche le espulsioni di oggi, di Silvestri, il lavoro non sarà certo facile. Però il mister Boschetto deve stare tranquillo: la società è già pronta con i dovuti innesti che ci saranno comunque a breve“.

“Sono innesti di qualità che verranno inseriti comunque in questa rosa importante. Riteniamo la rosa della Cairese una rosa comunque di alto livello, tecnico e atletico e lo sta dimostrando adesso, dove stiamo mettendo in campo comunque quelli che tra virgolette dovrebbero essere le riserve. Il Chisola è una signora formazione che l’anno scorso è arrivata ai playoff di Serie D: in campo tutta questa differenza io non l’ho vista“, chiosa Laoretti.