Serie D, Cairese: esonerato mister Boschetto

Cambio in panchina per la Cairese. Riccardo Boschetto non è più l’allenatore dei gialloblù. Dopo un buon avvio in Serie D con 10 punti nelle prime giornate, il calo netto delle ultime settimane e le quattro sconfitre consecutive hanno spinto il club del presidente Boveri a sollevarlo dall’incarico. È bene però anche sottolineare che le ultime partite sono state giocate con numerosi titolari in infermeria, tra cui il bomber Gueye. Giocatore senza doppione in rosa.

Boschetto è stato protagonista della storica promozione conquistata a Terni lo scorso anno. Dopo una regular season deludente, la squadra aveva trovato rinnovate energie negli spareggi eliminando nell’ordine Pietra Ligure, Rivasamba, Mapello e Terni FC.

Il comunicato del club

L’ A.S.D. Cairese 1919 , dichiara di aver sollevato dall’incarico Mister Riccardo Boschetto.

La società lo ringrazia per la grande professionalità e lo spessore umano dimostrati in questi mesi.

Grande artefice della cavalcata playoff della scorsa stagione, ha scritto una pagina indimenticabile della storia gialloblu, riportandoci in serie D.

A lui, desideriamo augurare il migliore futuro professionale e non.

Grazie Riccardo