Serie D, Cairese. Castiglia esorta a guardare avanti: “Le assenze stanno pensando ma contro il NovaRomentin cercheremo di fare punti, ne abbiamo bisogno”

Cairo Montenotte. Una sconfitta dolorosa, la terza consecutiva. Sabato pomeriggio la Cairese ha affrontato tra le mura amiche del “Cesare Brin” il Chisola. Il match, una gara molto nervosa, è stato deciso da un calcio di rigore trasformato da De Riggi terminando con il risultato di 0-1.

Oltre al direttore generale Franz Laoretti, al termine del match ad intervenire è stato Luca Castiglia, volto autorevole dello spogliatoio gialloblù: “Partiamo dal presupposto che abbiamo molte assenze che stanno pesando. Nonostante ciò oggi dopo aver subito gol su rigore la squadra ha mantenuto equilibrio e compattezza, questo non va negato. Nel secondo tempo obiettivamente abbiamo fatto meglio, non siamo riusciti a segnare ma c’è di buono che abbiamo preso un solo gol su calcio di rigore. Forse non era mai successo se non in una partita”.

“La prestazione della squadra quindi – prosegue l’intervistato -, secondo me, non è tutta da buttare. Venivamo da due sconfitte consecutive ma all’inizio dell’anno sapevamo che si sarebbero potuti verificare dei periodi come questo e non bisogna fare altro se non fare quadrato, stringersi e continuare a lavorare”.

Il direttore generale Laoretti ha annunciato che la società potrebbe attingere dal mercato degli svincolati per tentare di mitigare l’effetto delle numerose assenze, ma Castiglia ha chiarito: “Noi non aspettiamo nessuno, lavoriamo ogni giorno e prepariamo le partite nel miglior modo possibile, poi la società farà le proprie valutazioni e vedrà se deve intervenire per darci una mano con dei nuovi giocatori”.

“È normale – continua il classe 1989 – che quando vengono a mancare il capitano, un giocatore di esperienza come Pablo (Gargiulo, ndr), Gueye e De Mori, il quale stava facendo benissimo, sono assenze che pesano. Nonostante ciò si gioca e si cerca di fare risultato. Oggi è andata male in parte perchè la squadra ha dato segno di essere compatta. Vedremo cosa succederà, il possibile ingresso di nuovi giocatori non è un qualcosa che mi compete”.

Infine Castiglia ha rivolto lo sguardo ai prossimi impegni della Cairese: “Prepareremo le prossime sfide contro NovaRomentin e Bra come tutte le altre partite. La cosa negativa è che oltre le assenze stiamo giocando molte gare perchè nei primi dieci turni ce ne sono stati tre infrasettimanali, tuttavia bisogna andare oltre. Contro il NovaRomentin sarà una partita difficile così come quella di sabato, però noi cercheremo di dare il massimo e di fare punti perchè sono quelli di cui abbiamo bisogno”.