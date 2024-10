Serie D, Boschetto rivuole la “sua” Cairese: “Dobbiamo ritrovare lo spirito che ci ha contraddistinto nelle prime partite”

Cairo Montenotte. Una sconfitta che brucia. Domenica la Cairese di mister Riccardo Boschetto è incappata nel secondo stop consecutivo dopo gli zero punti casalinghi contro la Lavagnese. Nell’ultimo turno di campionato a sconfiggere i gialloblù è stato il Derthona, formazione che ha archiviato la pratica siglando una rete per tempo.

Al termine del match, intervistato ai microfoni del club, mister Boschetto non ha nascosto il proprio rammarico: “Oggi è stato un deciso passo indietro rispetto al nostro percorso. Domenica (contro la Lavagnese, ndr) al di là della sconfitta c’era stata prestazione, oggi no. Nel primo tempo abbiamo effettivamente giocato male, poi nel secondo ci abbiamo provato mettendoci un po’ di orgoglio, ma francamente troppo poco”.

“Sicuramente – prosegue il tecnico della Cairese – non siamo stati avvantaggiati dal fatto di perdere il nostro centravanti, però anche quello è solo un alibi. Chi entra e chi partecipa deve entrare nell’ottica di capire in quale contesto è, ovvero un contesto di battaglia. Il nostro è un percorso di salvezza ed è chiaro che se l’interpretazione non è corretta evidentemente si è fuori contesto”.

Infine Boschetto ha rivolto lo guardo all’incontro che sabato vedrà i gialloblù contrapporsi al Chisola: “Noi dobbiamo cercare di rimettere a posto tutta una serie di infortunati perchè la rosa in questo momento è ridotta ai minimi termini. Ci serve avere delle alternative. Inoltre dobbiamo ritrovare lo spirito che ci ha contraddistinto fino a questo momento sapendo che senza quello evidentemente siamo una squadra battibile. Se non ci mettiamo la parte caratteriale siamo una squadra che fa in fretta ad andare in difficoltà”.