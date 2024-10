Serie D. Vittoria schiacciante del NovaRomentin contro l’Albenga

ALBENGA 0 VS NOVAROMENTIN 5 (11’ Altomonte, 40’ 48’ Gerbino, 45’ Rizzo, 57’ Pereira)

93’ Termina con qualche minuto di recupero. Vittoria schiacciante del NovaRomentin.

90’ Fuori Gastaldi per Pezzulla, applausi per il numero 10 ingauno.

89’ Ci avviciniamo alla fine, fuori Campari per Alessi.

84’ Rosso si divora il gol davanti alla porta. Partita ferma per permettere di soccorrere Simic fermo a terra per crampi.

80’ Mollica ammonito dopo un contrasto contro Simic.

78’ Simic calcia a pochi passi dal portiere, pallone in corner. L’occasione più ghiotta fin qua per l’Albenga.

76’ Cambio anche per Massa: fuori Freccero per Campari.

70’ Fuori Pereira e Favale per Saccà e Estrella.

66’ Gastaldi calcia e per poco non trova la porta, gran intervento del portiere ospite a mettere in corner. Cambio per il NovaRomentin, fuori Macchioni per Rosato.

57’ Arriva il quinto gol del NovaRomentin con Pereira. Intanto arriva il cambio dell’Albenga, fuori Abouba per Iorio.

55’ Doppio cambio per gli ospiti. Fuori Svystelnyk e Rizzo per Siciliano e Mollica. Nel frattempo continuano le contestazioni, cantati i cori “liberate l’Albenga Calcio!”

50’ Primo cambio del match, dentro Rosso per Cavallone.

48’ Errore clamoroso di Bisazza. Abouba va con il retropassaggio verso l’estremo difensore, che stoppa malissimo e passa il pallone a Gerbino che insacca. Albenga sotto 4 a 0.

45’ Primo minuto, subito in gol il NovaRomentin con Rizzo! Pallone servito nel cuore dell’area, raccolto dal numero 10 che buca Bisazza.

Secondo tempo

45’ Termina qua il primo tempo. Albenga sotto nel risultato di due reti.

42’ Favale segna il 3-0, nuovamente fermo Bisazza, questa volta lo salva il fuorigioco.

40’ Disastro di Bisazza che chiama palla ma non ci arriva. Gerbino ci arriva prima di tutti e raccoglie il pallone, la stoppa e con la suola la sposta, infine segna a rete inviolata.

35’ Nel frattempo la partita in campo continua, ma sembra che i ruoli siano cambiati. É più la partita di contorno che non il tifo. Per il resto, attualmente il match è in fase di stallo, combattuto soprattutto a centrocampo.





34’ Continuano le manifestazioni di protesta da parte del gruppo più caldo dell’Albenga contro l’attuale società. Allestito un cartello che recita “Bisazza-Candela è ora di chiudere Bottega”, accompagnato da diversi cori.

30’ Cross per Ndianefo che da solo perde il tempo e si conquista il calcio d’angolo.

28’ Brutto fallo su Abouba, sarà solo fallo per l’Albenga.

22’ Bisazza si immola sul tiro dalla distanza, alto poco sotto al sette, ci mette le mani e devia in corner. Notizia dell’ultimo minuto, Di Stefano ha appena firmato con il Ligorna.

17’ Colpo di testa di Cannistrà, Bisazza smanaccia in un qualche modo. Successivamente è sempre l’estremo difensore a prendere palla sul secondo corner e alzare la squadra con un lancio lungo.

15’ Ferrarese mette il cross, imprendibile pure per Ndianefo presente sul secondo palo, alla fine lascia sfilare in rimessa.

11’ Si sblocca subito il NovaRomentin! Altomonte raccoglie il cross su punizione e tocca quanto basta per infilzare in rete. Albenga sotto nel risultato nonostante un ottimo avvio.

10’ Simic regala spettacolo, con un dribbling secco si inserisce in area e calcia. Sarà angolo dopo la ribattuta di un difensore.

5’ Prima ammonizione del match per Freccero, entrata che sembrava pulita sul giocatore avversario ma ravvisata con il giallo da Decimo.

4’ Albenga che sta tenendo palla, per il momento le squadre sono ancora leggermente bloccate.

2’ Subito partita ferma per il lancio di due fumogeni in campo. Decimo è costretto a fermare il gioco.

1’ Subito primo pallone per il NovaRomentin, possesso ripreso dagli ingauni che si guadagnano la prima rimessa della partita.

Primo Tempo

La partita sta per iniziare, ecco le formazioni ufficiali:

Albenga: 1 Bisazza, 2 Di Gioisia, 3 Ndianefo, 4 Abouba, 5 Freccero, 6 Legal, 7 Ferrarese T., 8 Di Porto, 9 Cavallone, 10 Gastaldi, 11 Simic. A disposizione: 12 Pusceddu, 13 Alessi, 14 Campari, 15 Barbo, 16 Iorio, 17 Rosso, 18 Pezzulla, 19 Frazzetto, 20 Ottavi. Allenatore: Massa.

NovaRomentin: 22 Ferrante, 3 Rosato, 4 Cannistrà, 5 Svystelnyk, 8 Dodaro, 9 Pereira, 10 Rizzo, 20 Chelli, 23 Favale, 25 Gerbino, 30 Altomonte. A disposizione: 12 Marchetti, 7 Saccà, 11 Piscitella, 15 Mollica, 16 Gallo, 17 Siciliano, 21 Vernocchi, 26 Macchioni, 27 Estrella. Allenatore: Gonzalez.

Arbitro della gara il signor Gennaro Decimo di Napoli, coadiuvato da Andrea Zanichelli di Legnano e Alessandro Giuseppe Fantini di Busto Arsizio.

Albenga. Buon pomeriggio a tutti cari lettori e ben ritrovati per commentare assieme la partita tra Albenga e NovaRomentin. Un match stracolmo di emozioni per tutti gli avvenimenti successi intorno alla sfera Albenga in questa settimana. É la seconda partita senza un organigramma definito, la prima senza Mariotti e buona parte della squadra titolare, riserve comprese, dopo le rescissioni in massa di martedì. In campo buona parte della juniores e Massa in panchina. Primo vero banco di prova per una squadra molto giovane e non abituata ad una categoria così alta, che spaventa quasi più della maturità. Ma oggi può essere anche un grande giorno per questa squadra, che parte a sfavori di pronostico, come anche ad inizio campionato ma che fino ad oggi, sul campo, ha regalato molte emozioni ai supporters bianconeri.

Sarà ingresso libero al Riva per la partita di quest’oggi, con Ndianefo, Bisazza, Simic, Legal e Di Gioisia in campo, gli altri ragazzi sono tutti giocatori della juniores. Presente anche Sangarè ma in tribuna