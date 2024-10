Serie D. I pali fermano la vittoria ingauna, pareggio tra Albenga e Derthona

ALBENGA 1 (43’ Di Stefano) VS DERTHONA 1 (40’ Mencagli)

95’ Termina qua il match, l’Albenga esce con un punto e due legni presi, con la consapevolezza di aver prodotto molto sprecando diverse occasioni e rischiando qualcosa dietro.

94’ Ammonito Gilli per aver ostacolato il rinvio di Salvato.

90’ Ultimo cambio anche per gli ospiti, fuori Procopio per Gilli. Assegnati 5 minuti di recupero.

88’ Ultimo cambio per Mariotti, fuori Pinna per Daniello.

86’ Pinna si mangia un gol fatto a tu per tu con il portiere. Un gol che potrebbe costare due punti a questo punto della partita. Intanto in contropiede la squadra bianconera protesta per un calcio d’angolo inesistente concesso al Derthona.

85’ Un cambio per parte per cercare il gol vittoria: Mariotti rileva Farinhas per Flores, il Derthona cambia Gagliardi e mette Tocila.

80’ Mariotti cerca una scossa con due cambi per cercare di vincere la partita: fuori Pisanu e Manes per Simic e Tesio.

75’ Che parata di Cizza! Tiro potentissimo di Pinna sul suo palo, con un colpo di reni immediato para e spedisce il pallone sopra la traversa. Come aver fatto un gol. Intanto subentra Tahiri al posto di Gabriolli.

74’ Sostituzione forzata per il Derthona: esce Giacchino per problemi muscolari, entra Disegni.

71’ Probabile tocco di mano in area e rigore per l’Albenga, ma il direttore non ravvisa nessuna infrazione. Nel frattempo Pinna si impossessa del pallone e calcia da vicinissimo, ma colpisce forte la traversa.

69’ Scarafoni cerca il tiro dalla distanza, Cizza blocca con sicurezza.

63’ Gol di Farinhas, ma l’arbitro lo annulla per un presunto tocco di mano di Galliani. Il difensore bianconero protesta per la decisione, ma poi riprende quasi subito la posizione nel reparto arretrato.

61’ Grande azione del Derthona, sul cross di Giacchino, Perissinotto scarica con il tacco per Carli che calcia il pallone tra le braccia di Salvato.

60’ Primo cambio anche per l’Albenga: fuori Capaldo per Ndianefo.

59’ Il Derthona apre la danza dei cambi: fuori La Cava per Perissinotto.

56’ Prima Di Stefano cerca la porta ma non trova nulla se non la difesa schierata del Derthona che manda in rimessa. Nell’azione successiva, il pallone arriva a Sangare che calcia forte, il pallone esce di un soffio.

48’ Pinna si smarca e cerca la porta, ma il tiro finisce ampiamente a lato.

46’ Palo clamoroso di Sangare, sul tap in insacca Pinna che si trovava però in posizione irregolare.

45’ Si riprende, palla per l’Albenga.

Secondo tempo

45’ Termina dopo un minuto di recupero il primo tempo di Albenga vs Derthona.

43’ Che magia di Di Stefano su calcio di punizione! Gran tiro dalla distanza che buca Cizza, tiro imprendibile. I bianconeri trovano subito il pareggio.

40’ Mencagli trova il vantaggio con un gran gol arrivato dopo una bella azione manovrata e una grande finta del numero 11. Albenga costretta ad inseguire adesso.

38’ Ammonito Pinna per simulazione, giocatori e panchina contro questa scelta.

37’ La Cava cerca la porta, pallone fuori accompagnato con lo sguardo da Salvato. Mariotti, fin qua seduto e calmo, si è alzato inveendo a gran voce contro la difesa per un errore che stava per costare una rete.

29’ Amminito Fissore che stende Farinhas involato senza palla in porta. Punizione per l’Albenga che termina sul fondo dopo il tiro di prima al volo di Sangare, da solo fuori area.

23’ Che rischio per l’Albenga! Fissore svetta più in alto di tutti, colpisce e prende palo. Il pallone ritorna poi su di lui che a botta sicura colpisce forte in porta, trovando però la gamba in scivolata di Capaldo. Monumentale il suo intervento.

19’ Sangare cerca la porta di testa. Pallone lento e angolato, ci arriva sicuro Cizza.

17’ Ancora Di Stefano che ha voglia di trovare la sua prima rete in campionato. Troppo centrale però per impensierire il portiere.

14’ Che giocata di Sangare! Tunnel e passa in mezzo a due, poi il cross finisce fuori dalla porta.

13’ Spinge molto l’Albenga in questa frazione di gara. Di Stefano prende il fondo e calcia a giro, sulla conclusione stava per arrivare il tap in di Farinhas che non ci arriva per un soffio. Pallone fuori di pochissimo.

6’ Giacchino prova il tiro dalla distanza, centrale e di facile amministrazione per Salvato.

4’ Problemi per Sangare, rimasto a terra dopo uno scontro di gioco. Sembra possa riprendere dopo il fischio dell’arbitro e le cure mediche arrivate a bordo campo.

2’ Subito prima gran giocata di Sangaré che con il tunnel serve Farinhas. Il brasiliano vede dal limite Di Stefano che cerca la porta, trovando però il fondo.

1’ Si comincia dopo aver osservato un minuto di silenzio per la scomparsa del presidente della FederGolf. Primo possesso per il Derthona.

Primo tempo

Ecco le formazioni ufficiali del match:

Albenga: 1 Salvato, 2 Legal, 3 Capaldo, 4 Pisanu, 5 Galliani, 6 Manes, 7 Sangare, 8 Scarafoni, 9 Farinhas, 10 Di Stefano, 11 Pinna. A disposizione: 12 Bisazza, 13 Di Porto, 14 Ndianefo, 15 Asproni, 16 Di Giosia, 17 Tesio, 18 Simic, 19 Daniello, 20 Flores. Allenatore: Mariotti.

Derthona: 1 Cizza, 2 Nobile, 3 Procopio, 4 Giacchino, 5 Saidi, 6 Fissore, 7 Gagliardi, 8 Carli, 9 Gabriolli, 10 La Cava, 11 Mencagli. A disposizione: 12 Mandrino, 13 Daffonchio, 14 Gilli, 15 Nani, 16 Tocila, 17 Tahiri, 18 Disegni, 19 Perissinotto, 20 Franchini. Allenatore: Tumi.

Arbitro dell’incontro il signor Domenico Mascolo di Castellammare di Stabia, coadiuvato da Andrea Della Bartola di Pisa e Lorenzo Nannipieri di Livorno.

Albenga. Buon pomeriggio a tutti cari lettori e ben ritrovati per commentare insieme il match di Serie D Albenga vs Derthona LIVE. Gli ingauno arrivano al Riva dopo aver fatto bottino pieno contro l’Asti e consolidato il secondo posto. A -1 dal Bra, con una vittoria e un passo falso della squadra piemontese, anch’essa molto informa, più tardi i bianconeri potrebbero trovarsi anche in prima posizione. Il Derthona arriva invece dalla pesante sconfitta per 4 a 0 subita proprio dal Bra, e non vede l’ora di riscattarsi.