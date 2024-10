Serie D, l’Albenga delle novità batte 2-1 il Chieri: in gol Criscuolo e Barbo

ALBENGA vs CHIERI 2-1 (65′ rig Criscuolo, 71′ Barbo; 73′ Binous)

Albenga. Una prova gagliarda per i bianconeri che vanno oltre alle difficoltà e ai limiti di esperienza per portare a casa l’intera posta in palio contro il Chieri. I piemontesi non sono riusciti a sfruttare le occasioni avute nell’arco della gara e l’Albenga ne ha approfittato, provando a giocare esponendosi con coraggio nella metà campo avversaria. Il pubblico dell’Annibale Riva ha dedicato loro un caloroso applauso al termine della partita, oltre alle due esultanze post gol, sottolineando il loro sostegno al giovane gruppo squadra.

Armari, Criscuolo, Bovegno e Solavagione tra i titolari, Ennasry in panchina: questi i nomi dei nuovi giocatori che hanno vestito per la prima volta la casacca bianconera. Nello staff tecnico presente anche mister Rocco De Marco. Nessuna dichiarazione nel post partita dei tesserati ingauni.

90’+5′ Finisce qui! L’Albenga batte il Chieri: tre punti per i bianconeri.

90’+3′ Manca sempre meno alla fine: sempre più vicino il fischio finale che può portare tre punti all’Albenga.

90′ Cinque minuti di recupero: l’Albenga deve continuare a resistere.

86′ Dentro Parigi nel Chieri: i piemontesi vogliono tentare quantomeno di pareggiarla, ma l’Albenga copre bene il campo con personalità (la parola del giorno probabilmente).

83′ Fuori Bovegno per Frazzetto, ultimo cambio per gli ingauni.

79′ Ammonito Di Gioisia nell’Albenga. Grande personalità da parte dei giovani di Massa, che ora devono reggere per trovare tre punti particolarmente importanti sia per la classifica sia (anzi, soprattutto) per l’umore.

73′ Contatto Binous-Anfosso punito con il dischetto dal direttore di gara. Protesta il Riva perché l’intervento sembrava sul pallone. ma si va dal dischetto. Parte Binous..la para Anfosso, sulla respinta c’è ancora il numero 9: 2-1.

71′ Raddoppio Albenga! Avanzata di Barbo, tiro sul primo palo e rete: l’Albenga fa 2-0, esulta tutto il Riva!

67′ Stop non preciso in area di rigore per Jebbar che poi interviene fallosamente sul portiere bianconero. In campo per il Chieri il numero 72 Gaino per Ferrara.

63′ Calcio di rigore per l’Albenga! Il portiere si fa rubare la palla e poi stende un giocatore bianconero: è penalty. Parte Criscuolo..rete! Il vantaggio dell’Albenga! Esulta tutta la squadra bianconera con tutti i tifosi presenti allo stadio: un bel momento per i giovani calciatori.

60′ Posizione irregolare di Jebbar, che da buona posizione non riesce a superare comunque Anfosso: il portiere bianconeri entra di diritto tra i migliori in campo.

59′ Segna il Chieri ma il guardalinee alza la bandierina: è fuorigioco, irregolare la posizione di Ferrara.

58′ Fuori Gastaldi per Barbo nell’Albenga.

55′ Altro intervento prodigioso di Anfosso che respinge la conclusione di Ferrara, arrivata dopo un contropiede in campo aperto. Ora sono tanti gli spazi per colpire per il Chieri, che manca ancora di tanta freddezza.

52′ Di Giosia tira da fuori non centrando lo specchio, con la palla ce si alza abbondantemente sopra la traversa. Tanto coraggio per i ragazzi di Massa.

49′ Il Chieri spinge ma l’Albenga difende in maniera importante. Una prestazione notevole per i giovani bianconeri.

Incomincia il secondo tempo. In campo entra l’ex Jebbar per Borgna, dentro Dumani per Perrinello.

Secondo tempo

45′ + 2′ Fine primo tempo al Riva: 0-0 tra Albenga e Chieri.

45′ L’arbitro ha segnalato due minuti di recupero.

40′ Fuori Cavallone che non riesce a continuare: al suo posto Rosso.

37′ Colpo per Cavallone che rimane a terra. Soccorso dalla panchina.

35′ Il Chieri attacca ma non è assolutamente preciso per andare a segno. L’Albenga difende bene in maniera compatta.

30′ Palo di Ferrarese! Conclusione sulla respinta del numero 10 che sbatte sul legno. Albenga che gioca con grande personalità.

28′ Tiro fuori di Borgna. Il Chieri non riesce ad essere preciso in fase realizzativa. Ma l’Albenga dei giovani è vivo: Andreoli para il tentativo di Cavallone. Applausi dai sostenitori ingauni presenti allo stadio.

22′ Parrinello non trova la porta per un soffio: la sua conclusione fa la barba al palo.

20′ L’Albenga cerca di reggere il campo con personalità nonostante la grande inesperienza. Spiccano gli interventi di Anfosso, portiere classe 2006.

15′ Molte imprecisioni per l’Albenga in questa prima parte di gioco, con il Chieri che però non riesce a sfruttare le occasioni.

10′ Occasione Chieri! Rovesciata di Ferrara con Anfosso che si supera con un provvidenziale intervento ed evita la capitolazione.

5′ Una punizione per l’Albenga, sbattuta addosso all’arbitro, ma le occasioni più nitide sono dei piemontesi. Partita particolarmente equilibrata.

Partiti! I nomi dei nuovi giocatori dell’Albenga: Armari, Criscuolo, Bovegno e Solavagione tra i titolari, Ennasry in panchina.

Primo tempo

Le formazioni:

Albenga: 1 Anfosso, 2 Iorio, 3 Bovegno, 4 Aboubakar, 5 Solavagione, 6 Armari, 7 Gastaldi, 8 Di Gioisia, 9 Criscuolo, 10 Ferrarese, 11 Cavallone. A disposizione: 13 Freccero, 14 Barbo, 15 Frazzetto, 16 Pezzulla, 17 Rosso, 18 Ennasry, 19 Ottavi, 20 Zaytsev. Allenatore: De Marco (in tribuna Massa).

Chieri: 12 Andreoli, 3 Feltrin, 6 Fiumano, 9 Binous, 19 Mariotti, 21 Parrinello, 23 Valentini, 55 Nesci, 62 Soumahoro, 67 Ferrara, 77 Borgna. A disposizione: 1 Faccioli, 8 Dumani, 11 Silano, 14 Parigi, 20 Jebbar, 27 Marino, 66 Silvestri, 72 Gaino, 78 Piroso. Allenatore: Molluso.

Arbitra Morello di Tivoli, coadiuvato da Lattarulo di Treviglio e Varisano di Agrigento.

Albenga. I bianconeri tornano subito in campo dopo il rinvio di domenica per la chiusura dell’Annibale Riva per l’allerta arancione che ha colpito il nostro territorio nello scorso weekend. Di fronte c’è il Chieri, fanalino di coda a 4 punti. In casa Albenga si vede anche qualche giocatore nuovo, per ora prevalentemente giovani ma con la proprietà che ha garantito anche qualche tassello d’esperienza da mettere a disposizione di Massa. Intanto partono anche Legal e Asproni e prosegue la contestazione della tifoseria ingauna, avviata ufficialmente dopo l’esodo della rosa, dallo staff tecnico a mister Mariotti e Virdis, che hanno susseguito le tante partenze dirigenziali. L’Albenga si trova attualmente a 17 punti, al settimo posto: muovere la classifica sarebbe importante ma non sarà semplice perché il Chieri deve provare a fare tre punti per rialzarsi dopo uno score da una sola vittoria, un pareggio e otto sconfitte.