Serie D, Albenga. Ufficiali le dimissioni del ds Francesco Virdis

Albenga. Che queste sarebbero state ‘giornate calde’ per la società US Albenga, se ne era già parlato. La deadline di martedì, giornata di ieri, è stata rispettata, ma con un risvolto totalmente tragico. Se i supporters ingauni speravano in una continuazione del progetto, le parole dette da mister Mariotti e Virdis in conferenza stampa dopo la partita col Vado si sono avverate: “Non abbandoneremo questa squadra, come si fa?”.

Solamente che, solo nella giornata di ieri, sia squadra che allenatore hanno rassegnato le proprie dimissioni, alle quali seguono quelle di Francesco Virdis. Addii ‘costretti’ dopo le parole dette dai due nel post partita di Albenga vs Vado, i quali hanno assistito in poche ore allo scioglimento quasi totale della loro squadra.

Dopo le parole del sindaco e l’esodo dirigenziale di settimana scorsa, ora l’Albenga perde l’ultimo tassello della società dello scorso anno. L’ex attaccante di Savona e Finale era arrivato ad Albenga con Santi Cosenza nella prima stagione di Serie D, rimanendo anche quest’anno aiutando il mister a costruire un’armata capace di dominare le prime partite di Serie D.