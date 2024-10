Serie D, Albenga tempesta perfetta: saluta Mariotti e buona parte della rosa

Si è svolto questa sera il summit tra società, staff tecnico e giocatori dell’Albenga. L’esito per la piazza è stato nefasto. Della squadra che ha incantato in queste prime otto giornate di campionato rimarrà pochissimo. A sorpresa, anche mister Marco Mariotti ha lasciato il club.

Sorpresa perché non si pensava arrivasse già ora l’addio del mister. Ma evidentemente sono davvero numerosi i calciatori che hanno deciso di dire basta. Lo stesso allenatore aveva detto che sarebbe rimasto solo nel caso in cui la rosa non avesse subito perdite ingenti. Ora, stando alla conferenza, dovrebbe per i medesimi motivi abbandonare anche Francesco Virdis.

Tanti giocatori si sarebbero presentati con i bagagli fatti all’incontro con i vertici societari. Evidentemente non hanno più creduto nel progetto. Un progetto sportivo che è durato due mesi e che ora naufraga a un mese dall’inizio del campionato. Tanti gli interrogativi ora. Chi scenderà in campo domenica? Riuscirà il club a riallestire una rosa competitiva? Chi allenerà la squadra?

Una situazione oggettivamente complicata di cui si spera di sapere qualcosa nella conferenza stampa annunciata dal club. Dalle prime voci sarebbero in uscita Salvato, Manes, Legal, Pisanu, Tesio, Pinna, Di Stefano, Sangaré. Ma non si escludono altri colpi di scena.

Aggiornamento: Pinna ha ufficializzato la rescissione