Lavagna. L’Albenga viene sconfitto per 8-0 al Riboli di Lavagna sempre con una formazione ricca di giocatori della Juniores, chiamati in causa in maniera improvvisa dopo gli scossoni avvenuti nelle settimane precedenti che hanno visto una lunghissima lista di dimissioni dai quadri dirigenziali, tecnici e di calciatori.

Il tecnico bianconero Thomas Massa parla della partita e della situazione bianconera ai microfoni del club genovese. La necessità di rinforzi è altissima per la formazione ingauna per poter tornare a giocare le partite con maggiore equilibrio.

“Spero che arrivino rinforzi al più presto, brutto subire senza armi per poter provare almeno a combattere – ha dichiarato infatti Massa -. Ci manca esperienza e fisicità. La società vuole ripartire e sta lavorando”.