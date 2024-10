Serie D, Albenga: novità in campo contro il Chieri, in panchina riecco De Marco

Recupero della gara rinviata per maltempo. Cinque novità nella rosa dell’Albenga contro il Chieri, partita vinta dai bianconeri 2 a 1. I nomi nuovi non si limitano al rettangolo verde. In panchina, c’era Rocco De Marco. Ex calciatore professionista, era da qualche anno ai box. In passato aveva allenato in provincia la Carcarese, lo Speranza e la Letimbro. Thomas Massa presente al Riva, oggi in tribuna. Da capire come i due allenatori si divideranno il lavoro tra prima squadra e juniores.

Ecco i cinque giocatori arrivati per rimpolpare la rosa bianconera:

Mattia Criscuolo, punta centrale classe 2005 cresciuto nella Carrarese con una parentesi alla Romulea.

Giacomo Solavagione, difensore classe 2006 che arriva dal Fossano, dove è cresciuto nelle giovanili con una piccola parentesi all’Alba.

Michael Bovegno, attaccante classe 2005 cresciuto nel Mantova, arriva dal Gebilson.

Amine Ennasry, punta classe 2004 cresciuto nella Pistoiere, arriva dal Montegranaro.

Tommaso Armari, difensore centrale classe 2005 cresciuto nel Cosenza under 19 arrivato dopo una parentesi all’Arconatese