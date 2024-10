Serie D, Albenga. L’ex presidente Cosenza: “Gruppi interessati al club”

Situazione simile allo scorso anno per l’Albenga, l’ex presidente del club ingauno Santi Cosenza però tiene a sottolineare il suo punto di vista sulle differenze tra il momento attuale dell’Albenga e quello della passata stagione in risposta all’articolo uscito ieri “Serie D, Albenga ci risiamo? Dimissioni in massa di staff tecnico e dirigenziale”.

“Quest’anno – esordisce -, si è partiti con il piede sbagliato fin da subito. L’anno scorso siamo arrivati a dicembre e poi per il mancato rispetto degli accordi di alcuni sponsor abbiamo dovuto ridimensionare portando comunque la barca in porto“.

Tra le notizie che impazzano in città c’è il possibile, è bene sottolinearlo, addio di giocatori cardine. Ipotesi alimentata proprio dall’esodo di dirigenti di ieri. Legal, Manes, Galliani, Pisanu e Pinna sono tra i giocatori più chiacchierati viste le tante offerte ricevute. Mezza Italia, inoltre, ha messo gli occhi sull’esterno Sangaré. Giocatori che potrebbero lasciare il club a stretto giro a meno che non ricevano le risposte attese dalla società. Al momento, però, è bene ribadire che si tratta di indiscrezioni e che si attendono novità dalla società del presidente Candela. Fino a domani (domenica) la squadra non dovrebbe subire ulteriori scossoni dopo l’addio di Gagliardini, con mister Mariotti determinato nel tenere la barra dritta per giocare l’ennesima grande partita, questa volta in casa del Vado.

In questo quadro, l’ex numero uno Cosenza annuncia di avere contatti con realtà imprenditoriali che, qualora fossero effettivamente vere le difficoltà dell’attuale società, sarebbero pronti a intervenire: “Io farei da tramite, non voglio rientrare nel club. Sono imprenditori che mi avevano contattato a maggio prima che chiudessi l’accordo col presidente Candela. Mi fare promotore di queste prese di contatto per il bene dell’Albenga”.

“Perché non hanno contattato direttamente l’attuale proprietà dell’Albenga? Perché mi conoscono e perché non sono riusciti a comunicare con il presidente Candela. Io sono disponibile, ripeto, a fare da tramite“.