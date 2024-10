Serie D, Albenga: ecco chi resta e chi va. Massa papabile per la panchina

Dodici giocatori in meno, tra cui tantissimi protagonisti di questo grande avvio di stagione. Senza allenatore e senza direttore sportivo. Dirigenza quasi azzerata. Allo stato attuale questa è la situazione dell’Albenga. All’orizzonte, tre partite in una settimana. Sabato la NovaRomentin, mercoledì a Lavagna e domenica prossima a Chieri.

Difficile ipotizzare uno spostamento delle gare. Probabile la necessità di ricorrere a piene mani alla Juniores. E proprio dalla seconda squadra dovrebbe arrivare la nuova guida tecnica. Se traghettatore o no lo si saprà. Per ora la squadra dovrebbe essere affidata Thomas Massa. Al momento non è pervenuta nessuna richiesta alla NovaRomentin, che si presenterà come stabilito sabato al Riva per l’anticipo pre turno infrasettimanale. In effetti, risulta difficile ipotizzare un rinvio delle partite per mancanza di giocatori. Anche perché gli spostamenti del calendario devono essere concordati tra le due società coinvolte.

I partenti sono tredici: Capaldo, Pisanu, Daniello, Di Stefano, Farinhas, Flores, Galliani, La Vigna, Manes, Pinna, Salvato, Scarafoni e Tesio. Salvo ulteriori scossoni dovrebbero rimanere: Asprofini, Di Porto, Sangarè, Ndianefo, Di Gesia, Bisazza, Freccero, Pusceddu. Ancora punto interrogativo su Legal e Simic.

Lo stralcio delle FAQ della LND

Le richieste per effettuare un cambio al programma (orario di gioco, campo o giorno) delle gare stabilite dal calendario vanno avanzate entro e non oltre il martedì antecedente la disputa dell’incontro. Le richieste di variazione di orario e di data devono pervenire con l’accordo di entrambe le società interessate.