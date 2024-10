Serie D, Albenga ci risiamo? Dimissioni in massa di staff tecnico e dirigenziale

Ad Albenga sembra ripetersi il canovaccio della scorsa stagione seppur con dirigenze diverse. Ma quest’anno il processo sembra accelerato. Questa volta le dimissioni in massa di buona parte della dirigenza non sono arrivate a dicembre, ma all’inizio di ottobre. E sembra possibile a maggior ragione un impoverimento anche della prima squadra – il Settore Giovanile, Juniores a parte, non c’è da giugno col passaggio al Pontelungo – iniziato oggi con l’annuncio social della rescissione di Gagliardini. Ora la piazza, che aspettava la presentazione della nuova compagine societaria, si aspetta sempre una conferenza ma per spiegare cosa è accaduto ma soprattutto cosa ne sarà. Al momento, delle cariche dirigenziali principali, le uniche dimissioni che non risultano sono quelle del presidente Candela, del responsabile marketing Bisazza e del direttore sportivo Virdis.

Per le questioni relative alla rosa bisognerà attendere l’inizio della prossima settimana, con la squadra che domenica affronterà al Chittolina il Vado. Dimissioni in blocco che gettano acqua gelata sull’entusiasmo che stava crescendo perlomeno sul lato sportivo: primo posto in classifica con un gioco arioso e offensivo. Il timore che siano preludio di conseguenze anche sulla squadra è tanto. Anche perché l’anno scorso il ridimensionamento era arrivato a salvezza acquisita di fatto. Quest’anno dovesse arrivare un depauperamento della rosa (ancora tutto da confermare), i 16 punti non sono una garanzia di salvezza molto solida.

Il comunicato dello staff tecnico:

“Rassegniamo in data odierna, venerdì 11 ottobre , le nostre dimissioni da Direttore generale area sportiva (Francesco Cocito) e direttore tecnico dell’ area sportiva (Simone Lupo) dell’ U.S. Albenga. Ringraziamo la piazza ingauna per l’ affetto ed il calore sempre dimostratoci prima da giocatori ed ora da dirigenti, ma purtroppo non vi sono più le condizioni per proseguire la stagione con lo stesso entusiasmo e fiducia di quando avevamo accettato l’incarico a fine agosto. Ringraziamo altresì la Società per l’opportunità. Forza U.S. Albenga! Forza Ingauni!”.

Il comunicato dello staff dirigenziale:

“In data odierna, venerdì 11 ottobre, la parte dirigenziale dell’ US Albenga, nell’ ordine di:Diego Pamparato, Rino Pollio, Vanessa Palli, Luca Ferrara e Mattia Porcari, rassegna in maniera immediata le dimissioni dai propri ruoli. Ringraziamo i tifosi per l’affetto e la passione sempre dimostrata e la società per l’ opportunità dataci. E’ stato bello .. Sempre forza Albenga”.

Aggiornamento

Anche il dottor Teresiano De Franceschi medico ufficiale dell’Albenga dà le dimissioni irrevocabili

In mattinata anche il saluto del gicoatore Alex Gagliardini che ha rescisso il contratto e salutato i tifosi bianconeri:

“Ringrazio pubblicamente l’US Albenga per aver accettato la richiesta di rescindere il contratto, per motivi personali ed extracalcistici ho l’esigenza di trovare qualcosa più vicino a casa. Grazie ancora e un in bocca al lupo enorme”.