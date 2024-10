Serie D, Albenga. Associazione Culturale/Fedelissimi: “Nostra opinione a tempo debito, contenti della gestione sportiva”

Albenga. Nella serata di ieri, per calmare le varie voci di corridoio riguardanti alcuni mancati pagamenti da parte della società alla squadra, la società dell’Albenga ha rilasciato un comunicato per tranquillizzare i tifosi sul proprio operato e presente.

Non si è fatta attendere la risposta del tifo ingauno con un comunicato firmato dalla Associazione Culturale Orgoglio Ingauno e il Club Fedelissimi Albenga, il quale spiega il proprio punto sulla questione.

Il comunicato congiunto tra Associazione Culturale Orgoglio Ingauno e il Club Fedelissimi Albenga:

“Dalla fine della scorsa settimana a oggi ci sono pervenute tante richieste di vari giornalisti per avere una nostra opinione riguardo alla situazione U.S. ALBENGA. Da subito ci teniamo a precisare che parleremo solamente se lo riterremo opportuno e a tempo debito. Questo non ci impedisce però di sottolineare una cosa che deve essere chiara e limpida fin da ora: la nostra associazione così come i fedelissimi e il tifo cittadino quello vero e sincero non hanno nulla da dire riguardo l’aspetto sportivo che è palesemente più che positivo e sotto gli occhi di tutti, confermato dai risultati e dalla classifica. Abbiamo una squadra di alto livello composta da giocatori, mister e staff che prima ancora di essere ottimi elementi stanno dimostrando quanto siano un gruppo coeso e formato da Uomini sotto ogni aspetto. Come associazione il nostro scopo è quello di difendere l’U.S. ALBENGA, la sua storia e il suo blasone da chiunque, dentro e fuori le mura. Ma sul campo questa responsabilità passa ai nostri ragazzi che lo stanno facendo da subito come “veri ingauni“. Di questo possiamo solamente che essere fieri, grati e ringraziare. Forza Albenga !”.