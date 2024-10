Serie D. Albenga allo sbando: sconfitta per 8-0 contro la Lavagnese

Terminato il turno infrasettimanale valevole per la decima giornata di Serie D girone “A”. Ad affrontarsi, tra le liguri, Vado-Imperia (qui la cronaca), Lavagnese-Albenga e NovaRomentin-Cairese.

L’Albenga perde per la seconda volta consecutiva, oggi con un pesante 8-0. Questa volta con una formazione un po’ rivisitata rispetto alla partita di domenica, con solamente Ndianefo, Di Porto, Di Gioisia e Asproni presenti nei primi undici, insieme a Freccero, l’ultimo acquisto della società ingauna. Presente invece in panchina Legal, in campo con la fascia da capitano nello scorso match. Fuori distinta invece Sangarè, Simic e Bisazza. I gol arrivano in egual modo in due tempi, 4 nel primo e 4 nel secondo, grazie alla tripletta di Mutton nel secondo tempo, la doppietta di Balan nel primo, accompagnati con le reti di Lombardi, Cardellino e Marianelli.

Con una società ancora da riformare e la squadra juniores schierata in campo, ci si poteva aspettare una sconfitta, certamente non un risultato simile. Nelle ultime due partite, la squadra ingauna ha subito ben 13 gol segnandone zero.

Nella giornata di ieri intanto, è arrivata la sentenza alla società per la mancata presenza alla partita contro l’Asti valevole per il campionato Juniores Under 19: 1500 euro di multa e 1 punto di penalizzazione per la squadra Juniores.

Ecco le formazioni del match Lavagnese vs Albenga:

Lavagnese: 12 Gragnoli, 2 Ghigliotti, 23 Berardi, 25 Giammarresi, 27 Di Gioisia, 6 Balan, 7 Marianelli, 8 Romanengo, 18 Lupinacci, 9 Cardellino, 10 Lombardi. A disposizione: 1 Raspa, 3 Garibotto, 4 Masini, 11 Mutton, 13 Pastorino, 15 Banfi, 19 Oneto, 24 Attuoni, 28 Mazza. Allenatore: Roselli.

Albenga: 1 Anfosso, 2 Iorio, 3 Ndianefo, 4 Aboubakar, 5 Freccero, 6 Di Gioisia, 7 Asproni,8 Di Porto, 9 Frazzetto, 10 Ferrarese, 11 Barbo. A disposizione: 12 Pusceddu, 13 Alessi, 14 Zaytsev, 15 Zambarino, 16 Gastaldi, 17 Ottavi, 18 Pezzulla, 19 Capasso, 20 Legal. Allenatore: Massa.

Arbitro della gara il signor Marco Ferrara di Roma 2, cadiuvato da Alessio Mulassano di Cuneo e Matteo Domenico Varacalli di Locri.

I risultati e la classifica aggiornata dopo il turno infrasettimanale valevole per la decima giornata di Serie D girone “A”:

Asti 1 – 0 Città di Varese; Chieri 0 – 1 Bra; Chisola 0 – 2 Gozzano; Derthona 3 – 0 Vogherese; Fossano 0 – 1 Sanremese; Lavagnese 8 – 0 Albenga; NovaRomentin 4 – 1 Cairese; Oltrepò 2 – 2 Borgaro Nobis; Saluzzo 3 – 2 Ligorna; Vado 2 – 1 Imperia.

Classifica: 1 Bra 25, 2 Lavagnese 21, 3 Città di Varese 18, 4 NovaRomentin 17, 5 Derthona 17, 6 Vado 17, 7 Albenga 17, 8 Ligorna 16, 9 Asti 16, 10 Sanremese 15, 11 Chisola 14, 12 Saluzzo 12, 13 Vogherese 11, 14 Gozzano 10, 15 Fossano 10, 16 Cairese 10, 17 Borgaro Nobis 10, 18 Imperia 8, 19 Oltrepò 8, 20 Chieri 4.