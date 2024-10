Serie A1: Rari Nantes Savona, non basta un ottimo approccio: la Pro Recco vince 7 a 12

Rari Nantes Savona-Pro Recco 7-12 (parziali: 3-2, 2-3, 1-5, 1-2)

Primo periodo:

Avvio travolgente della Rari Nantes, grazie a un perfetto inizio di primo tempo. I biancorossi a metà frazione si portano infatti sul 3 a 0, attaccando con grande efficacia e netrualizzando tutte le iniziative della Pro Recco (superlativo il portiere Nicosia in almeno tre circostanze, piegato solo dai 5 metri). A 35″ dal break gli ospiti accorciano ulteriormente le distanze.

Secondo periodo:

La seconda frazione prosegue punto a punto. Savona, sfruttando anche una espulsione avversaria, rimane davanti fino a metà parziale. Negli ultimi 3′ la Pro Recco segna però due reti, ristabilendo la parità nel punteggio.

Terzo periodo:

In avvio di terzo tempo la RN Savona segna prontamente dopo 30″, ma la Pro Recco reagisce. A 4’30”, dagli sviluppi di un contestato tiro tiro di rigore, (neutralizzato da un superlativo Nicosia), gli ospiti si portano per la prima volta in vantaggio. A 3’00” un altro tiro dai cinque metri permette alla Pro Recco di portarsi sul 6 a 8. È di fatto il momento decisivo della partita. A 1’30” la squadra di Sukno mette quindi la freccia, portandosi a +3 e infine a +4 sfruttando lo sbilanciamento dei locali.

Quarto periodo:

Nell’ultimo quarto la Pro Recco gestisce con esperienza il vantaggio. Savona prova in qualche modo accorciare le distanze, ma il risultato è ormai compromesso. Negli ultimi 3′ gli ospiti dilagano portandosi sul definitivo 7 a 12.

BPER RN Savona: Nicosia, Rocchi, Damonte, Figlioli, Occhione, Rizzo, Merkulov, Bruni, Erdelyi, Guidi, Patchaliev, Gullotta, Da Rold, Cora. All. A. Angelini.

Pro Recco Waterpolo : Del Lungo, Di Fulvio, Durik, Cannella, Younger, Fondelli, Presciutti, Echenique, Iocchi Gratta, Scarmi, Condemi, Hallock, Negri, Haverkampf. All. Sukno

Note: Spettarori 550 circa

Arbitri: Alessandro Severo e Arnaldo Petronelli (Roma)

Savona. Nella seconda giornata del campionato pallanuotistico maschile di Serie A1 la Rari Nantes Savona ospita la Pro Recco. Sfida di cartello. Fischio d’inizio quest’oggi alla piscina “Zanelli”, ore 15:00.

Riproposizione della finale scudetto dello scorso anno, conclusasi con un netto 3 a 12 in gara due in favore degli uomini allenati da Sandro Sukno.

La Pro Recco, dopo lo scossone societario estivo culminante al clamoroso addio del proprio patron Volpi, è riuscita a ripartire senza grosse conseguenze con una nuova proprietà.

I levantini restano i grandi favoriti per il tricolore, ma la RN Savona è pronta a rinnovare la sfida per confermarsi una delle più accreditate avversarie a livello nazionale.

L’incontro odierno giunge certamente troppo presto per essere considerato in qualcue modo decisivo nel dare un vantaggio in classifica nella “regular season”. Tuttavia può fornire un riscontro attendibile sul rapporto di forza tra le due squadre. Circa la possibilità, soprattutto per Savona, di poter pensare di insidiare o meno l’egemonia della storica dominatrice dello scudetto.