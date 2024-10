Serie A1, la Bper Rari Nantes Savona fa suo il derby col Genova Quinto

Genova. Più forte delle avversità, la Bper Rari Nantes Savona ha archiviato vittoriosamente una partita che si preannunciava particolarmente temibile, e nei fatti lo è stata, a causa soprattutto delle assenze dell’infortunato Damonte e degli squalificati Rizzo e Rocchi, oltre che per il valore degli avversari.

Nella piscina di Albaro, di fronte a circa 650 spettatori, la squadra condotta da Angelini, che presentava a referto i giovani Franzoni e Ferrari, si è imposta col risultato di 12 a 10 sull’Iren Genova Quinto.

A causa del maltempo, con piogge torrenziali e frane, che ha colpito il Savonese, la squadra biancorossa è rimasta bloccata in autostrada arrivando, dopo un viaggio da incubo, in ritardo ad Albaro. In accordo con l’Iren Genova Quinto, la partita ha così avuto inizio alle ore 18,45.

Con questa vittoria la Rari Nantes Savona sale a quota 6 punti, attualmente al quarto posto in classifica. Mercoledì 30 ottobre terzo incontro del girone di Champions League: alle ore 18,15 i biancorossi saranno ospiti dell’Olympiacos.

Il tabellino:

Iren Genova Quinto – Bper Rari Nantes Savona 10-12

(Parziali: 3-6, 1-2, 2-,3 4-1)

Iren Genova Quinto: F. Ghiara, N. Gambacciani 1, A. Di Somma, S. Villa, F. Panerai 3, M. Perongini, D. Puccio 4, A. Nora 2, N. Figari, A. Massa, M. Aicardi, O. Veklyuk, A. Noli, F. Gandolfo. All. Luca Bittarello.

Bper Rari Nantes Savona: G. Nicosia, T. Cora 1, N. Franzoni, P. Figlioli 3, D. Occhione 1, D. Ferrari, D. Merkulov 3, L. Bruni 3, B. Erdelyi, M. Guidi 1, A. Patchaliev, A. Gullotta, N. Da Rold. All. Alberto Angelini.

Arbitri: Marco Piano (Genova) e Roberta Grillo (Palermo). Delegato Fin: Claudio Maggiolo (Genova).

Note. Superiorità numeriche: Quinto 5/13 più 2 rigori di cui 1 realizzato, Savona 6/12 più 1 rigore realizzato.

Usciti per tre falli: A 5’14” dalla fine del 4° tempo Gandolfo (Q); a 2’02” dalla fine del 4° tempo Massa (Q).