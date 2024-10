Segnalazioni di lupi a Boissano, il Comune: “Territorio sotto costante monitoraggio”

Boissano. “Le segnalazioni pervenute sono state inoltrate alle autorità competenti, che si sono attivate per la gestione delle procedure conseguenti. Il Comune è in costante contatto con le stesse, ed è in corso il monitoraggio del territorio”. Così l’amministrazione comunale di Boissano relativamente alle segnalazioni di lupi sul territorio comunale fatte pervenire dal consigliere di minoranza Davide Mattiauda.

L’amministrazione del sindaco Paola Devincenzi specifica che “l’amministrazione comunale non può intervenire in alcun modo sulla materia. Il lupo è una specie protetta in tutta Europa e non può essere abbattuto, se non al sussistere di precise e rigorose condizioni, ed unicamente dalle autorità preposte”.

A Boissano “è in via di organizzazione un evento informativo in collaborazione con le autorità esperte e competenti in materia e dedicato alla cittadinanza, al fine di comprendere le azioni da intraprendere nel caso di avvistamento di un lupo e per fornire risposta a qualsiasi dubbio o domanda sulla materia. E’ di fondamentale importanza che un eventuale avvistamento venga segnalato alle autorità in modo da aggiornare costantemente la situazione. Se avvistato, non seguire, né interagire in alcun modo con l’esemplare”.

Dal Comune ricordano che ogni avvistamento deve essere segnalato tempestivamente ai Carabinieri Forestali competenti per territorio, al numero di emergenza 112, o al Comune di Boissano che provvederà a contattare gli enti preposti. Il numero di emergenza della protezione civile di Boissano è disponibile sulle 24 ore per eventuali segnalazioni ed è 3312332043.

La situazione è tenuta sotto controllo e si chiede alla cittadinanza di promuovere comportamenti responsabili, in particolare: togliere dall’esterno delle proprie abitazioni qualunque attrattivo incustodito, compreso il cibo per gatti e cani; tenere sempre i cani al guinzaglio, non lasciarli all’aperto in particolare durante la notte; esercitare una gestione della raccolta dei rifiuti, in particolare organici, che ne escluda l’accessibilità, anche solo momentanea, per la fauna selvatica che frequenta gli abitati.