Seconda Categoria, mister Chiola (Rocchettese) si unisce a Ghione: “Non è possibile che a ottobre inoltrato non si sappia ancora quando prenderà il via il campionato”

Rocchetta di Cairo. AAA cercasi calendari dell’edizione 2024/2025 della Seconda Categoria ligure. Se con il passare degli anni attendere oltre l’inizio di settembre per scoprire i turni dell’ultimo livello del campionato dilettantistico locale è diventata la prassi, questa stagione si sta andando decisamente oltre.

Nonostante la disputa delle prime due giornate di Coppa Liguria (competizione iniziata l’ultima settimana di settembre, ndr), le società savonesi e imperiesi al momento non conoscono nè la data di inizio dei rispettivi gironi di Seconda Categoria nè tantomeno i nomi delle proprie avversarie, una situazione che rende davvero difficile la programmazione della propria annata.

Anni fa l’ultimo livello del campionato dilettantistico locale, organizzato dalla Figc, prendeva il via a metà settembre. A Genova e Chiavari il prossimo weekend sarà quello buono per vedere il pallone rotolare sui campi per le sfide valevoli per i gironi “C”, “D” ed “F”, questo mentre su Savona e Imperia per il momento ci si interroga ancora sulla possibile data che darà il via alle ostilità.

A sollevare la questione per primo, al termine del match di Coppa Liguria disputato nel weekend, è stato Massimiliano Ghione, tecnico che ha esortato la federazione ad occuparsi della questione. In giornata, ad unirsi alla richiesta dell’allenatore della Veloce è stato Davide Chiola, mister della Rocchettese che ha esordito dichiarando: “Cerco sempre di essere costruttivo, motivo per cui non vorrei risultare polemico nè denigrare la federazione. Allo stesso tempo però penso che Ghione abbia detto una cosa giusta”.

“Come addetto ai lavori – prosegue l’allenatore del sodalizio valligiano – condivido e appoggio lo scetticismo dell’allenatore della Veloce sul fatto che non sia ancora uscito il calendario del campionato, tutto questo a ottobre inoltrato. Proprio come Ghione sono convinto che la Seconda Categoria si sia alzata di livello non solo calcistico, ma anche di serietà. Le squadre si allenano, si impegnano e cercano di fare il massimo allestendo rose non più con giocatori a fine carriera, ma dando spazio ai giovani convincendo inoltre calciatori di categoria superiore a credere nei loro progetti. Purtroppo mi sembra che tutto questo impegno venga denigrato da questo tipo di situazione”.

“Non è possibile che a ottobre inoltrato non si sappia ancora quando prenderà il via il campionato – chiosa Chiola -. Noi come Rocchettese abbiamo fatto dei sacrifici anticipando l’inizio degli allenamenti perchè ci siamo basati su un comunicato della federazione in cui si parlava di 13 ottobre come data di inizio del campionato. Ad oggi però, visto che non sono ancora stati diramati i calendari, probabilmente non sarà così”.

“Questo mi rammarica perchè – continua l’allenatore dei rossoblù -, nel caso del sottoscritto, spesso si sottrae del tempo ai propri affetti (famiglia, amici ecc…) per inseguire la propria passione, ma questo non trova riscontro nell’ente di riferimento che, anzi, sembra latitare. Negli ultimi giorni un rincorrersi di voci guarda a domenica 13 ottobre come ipotetica data di inizio del nostro girone, altri sostengono che il weekend buono potrebbe essere quello del 20, altri ancora il 27″.

“I campionati CSI, UISP e quelli organizzati da altri enti promozionali sono già alla seconda/terza giornata, mentre noi di Figc iscritti alla Seconda Categoria non abbiamo ancora disputato neanche la prima partita. Ripeto, parlo a titolo personale e non voglio fare polemica, ma questo tipo di situazione merita attenzione. Penso che questo tipo problematica (insieme ad altre) con il tempo rischi seriamente di far morire la Seconda Categoria in provincia di Savona e Imperia”, conclude Chiola.