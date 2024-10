Seconda Categoria, il disappunto del Plodio: “Viaggiamo al buio”

Al netto del fatto che la Federazione tenta di rispondere alle esigenze delle società per la composizione dei gironi, senza far cadere – almeno in questo caso – decisioni dall’alto, risulta comunque particolarmente scomodo per le squadre di Seconda Categoria allenarsi senza sapere quando inizierà il campionato. A maggior ragione visto che si tratta forse dell’unica categoria, più un pezzo di Prima Categoria, in cui non girano rimborsi che si avvicinano in diversi casi a quelli di lavori part-time.

“Come società abbiamo espresso il nostro disappunto nella riunione che si è tenuta settimana scorsa a Pietra Ligure con tutte le società di Seconda Categoria – esordisce il Plodio – . Il termine ultimo per le iscrizioni era il 4 settembre indi per cui il 4 settembre gli organico erano definiti. Abbiamo messo in luce tutte le problematiche di organizzazione dovendo viaggiare al buio”.

Come risulta evidente, i problemi di compilazione degli organici dei gironi nascono dalla provincia di Imperia, dove ci sono pochissime squadra. Ma a questo la Federazione dovrebbe provare a porre rimedio istituendo un girone da 12 e uno da 10 . “Il problema sembra, come tutti gli anni, essere circoscritto al comprensorio imperiese, visto che la provincia di Savona, comprese le squadre B, conta 14 compagini”, prosegue il club.

Organizzare allenamenti senza sapere quando inizierà il campionato è, come si diceva, particolarmente scomodo: “Crediamo fermamente che i campionati debbano iniziare entro e non oltre l’ultima settimana di settembre, magari facendo una pausa invernale più lunga, per evitare le problematiche del maltempo che sono inevitabili”.

“Se si fa un conto a partita come Seconda Categoria, ripetiamo ‘a partita’, paghiamo quasi tanto quanto una promozione. Purtroppo tutti gli anni diciamo le stesse identiche cose, ma puntualmente rimangono parole al vento”. Chiosa il Plodio. Stando ai tabellari di quest’anno, il costo a partita (senza contare l’acconto per le spese assicurative dei calciatori) in Promozione (30 partite) è di circa 136 euro. In prima Categoria, di circa 96 in Prima Categoria (30 partite) e in Seconda, in un ipotetico girone da 12, sarebbe di circa 90 euro (22 partite).