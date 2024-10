Seconda Categoria, cresce la consapevolezza della Virtus Don Bosco. Ponte: “Siamo work in progress, fierissimo della prestazione contro la Veloce”

Varazze. Un ottimo punto ottenuto mostrando carattere e personalità. Domenica pomeriggio, presso l’impianto sportivo “Olmo-Ferro”, Virtus Don Bosco e Veloce si sono affrontate in occasione di una delle gare valevoli per la seconda giornata della Coppa Liguria di Seconda Categoria.

Il match, una gara molto tattica e con poche occasioni da ambo le parti, è terminato con il risultato di 0-0. Il pareggio con gli occhiali tuttavia non deve ingannare rispetto all’andamento del match, una sfida dove i gialloblù di mister Ponte hanno mostrato una crescita esponenziale rispetto alla prima uscita stagionale (il sodalizio del presidente Soffiotto ha perso 3-0 in trasferta contro il Città di Cogoleto, ndr).

“Sono fierissimo della prestazione dei ragazzi – commenta l’allenatore di Cimolato e compagni a fine gara -, hanno lavorato benissimo in settimana nonostante numericamente siamo ancora in fase di assestamento. Come noto abbiamo tanti giovani e l’avversario di oggi per noi era una bella montagna da scalare perchè la Veloce ha qualità ed è allenata da un bravo tecnico. Ci siamo adattati all’avversario giocando in maniera un po’ diversa, però la prestazione dei ragazzi mi fa sperare benissimo perchè la Veloce è una delle candidate a salire. Per noi è un punto per cui possiamo anche recriminare qualcosa considerando qualche occasione sfruttata con un po’ di stanchezza, tuttavia sono contentissimo per quanto fatto questa sera”.

Durante il match, in più di un’occasione mister Ponte è stato costretto ad operare delle sostituzioni. “Sono tutte situazioni dovute al poco allenamento – spiega il tecnico dei gialloblù -. La nostra condizione per il momento non è omogenea ma iniziamo a vedere la luce. Spero di avere i miei 24 nel più breve tempo possibile perchè abbiamo grandi qualità da dimostrare. Non siamo quelli di domenica scorsa contro il Città di Cogoleto”.

Successivamente l’intervistato si è soffermato sulla presenza di un piccolo gruppo di tifosi organizzati a supporto di Cimolato e compagni: “Stasera erano un gruppetto ma l’anno scorso abbiamo avuto più volte la tribuna quasi piena. Questo seguito da una parte è un grande onore e dall’altra ci mette pressione perchè, giustamente, chi viene a vederci è pretenzioso soprattutto dopo quanto fatto la scorsa stagione. Approfitto dell’intervista per ringraziare chi ci segue, insieme alla squadra speriamo di potergli regalare le stesse soddisfazioni dello scorso anno”.

Infine Ponte ha concluso il proprio intervento parlando dell’obiettivo stagionale della sua compagine: “Dopo il quinto posto dell’anno scorso (sfiorando i playoff) non possiamo nasconderci. In estate sono stati confermati praticamente tutti i giocatori della scorsa stagione inserendone altri di qualità tra cui Cozzi, grande protagonista nella trionfale passata annata dell’Albissole. Dobbiamo pensare a riconfermarci provando, se possibile, a mettere un piedino più avanti. Siamo work in progress, ci prendiamo ancora un po’ di tempo. In tal senso, la Coppa è sicuramente servita”.